TP Hồ Chí Minh: Cầu siêu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 6/9, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn, thuộc Ban Đại diện Hội thánh (Cao Đài) tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước.

Trước Lễ cầu siêu, đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh; Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn và hàng trăm chức sắc, chức việc, đạo hữu Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú; các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước mới được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước theo nghi lễ đạo giáo Cao Đài bao gồm các chương trình dâng hoa, dâng hương, dâng trà, dâng rượu và tụng kinh cầu siêu các Anh linh hùng liệt sỹ và cầu quốc thái dân an.

Bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với các Anh hùng liệt sỹ, Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, Cai quản Họ đạo Cao đài Chợ Lớn nhấn mạnh, lịch sử dân tộc là nguồn dòng chảy được tạo nên không chỉ bằng những chiến công hiển hách, mà còn bằng biết bao hy sinh thầm lặng của những người con đã sống, chiến đấu trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Bày tỏ sự xúc động trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ, những người ra đi khi tuổi còn trẻ, bà Võ Thị Gái (65 tuổi) thuộc Họ đạo Cao Đài Củ Chi cho biết bà đến Công viên Lê Thị Riêng từ sáng sớm để được cùng các đạo hữu Cao Đài dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/9/2026, các lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 582 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 273 bộ có di vật; gồm 549 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B)./.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Đã tìm thấy 481 bộ hài cốt sau 2 tháng Ngày 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B) thuộc Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

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