Cộng đồng Việt Nam tại Nga: Phát triển kinh tế, đóng góp cho nước sở tại

Cộng đồng người Việt tại LB Nga có khoảng 80.000 người, bắt đầu từ thời Liên Xô trước đây, cho tới nay đã phát triển đến thế hệ thứ ba.

Nếu như trước đây cộng đồng người Việt chỉ làm ăn buôn bán ở chợ, hay mở nhà máy, xưởng may, thì nay đã ngày càng nhiều người tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học hoặc làm công tác nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu của Nga.

Từ kinh tế đến trí thức, đây có thể nói là một bước phát triển hết sức mạnh mẽ của cộng đồng và hội nhập sâu vào sở tại.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Mareven là một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Nga, các sản phẩm của công ty được bày bán tại tất cả các chuỗi siêu thị phổ biến nhất tại Nga và nhiều nước thuộc Liên Xô cũ, trước kia còn cả ở châu Âu.

Nếu ai đã quen rằng cộng đồng người Việt tại LB Nga tập trung tại các chợ thì giờ đây, với Mareven, họ đã có một địa chỉ quy mô và hiện đại để tự hào “khoe” rằng đó là công ty của người Việt chúng tôi. Người sáng lập, Tổng giám đốc và cổ đông lớn nhất của Mareven là Tiến sỹ Đỗ Xuân Hoàng, một cựu lưu học sinh tại Liên Xô trước đây.

Ngay cả sản phẩm của công ty cũng thể hiện một “hoài niệm” rất thân thương với đất nước-danh mục sản phẩm ban đầu chủ yếu gồm mì ăn liền, nước dùng và gia vị, sau này phát triển thêm đồ ăn vặt, mì ống truyền thống, ngũ cốc, đồ ăn nhẹ và cả đồ uống.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Serpukhov, nơi đặt nhà máy sản xuất của Mareven, ông Alexey Shimko cho biết, trong 27 năm có mặt trên thị trường Nga, công ty Mareven đã khẳng định là một đối tác đáng tin cậy và ổn định cho thành phố và tỉnh Moskva, cống hiến và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế -xã hội của khu vực.

Năm 2025, Mareven đã đóng góp 3 tỷ ruble (34,6 triệu USD) cho ngân sách liên bang. Công ty đã đầu tư 8,5 tỷ ruble vào phát triển sản xuất và nâng cấp công nghệ, tạo ra việc làm mới cho người dân địa phương, mang lại sự ổn định và niềm tin vào tương lai.

Trong công việc, lãnh đạo công ty duy trì liên hệ chặt chẽ với chính quyền trong các vấn đề liên quan cần giải quyết. Từ thực tiễn hợp tác giữa Mareven và thành phố Serpukhov, người đứng đầu Hội đồng thành phố khẳng định luôn mở rộng cửa đối với nhà đầu tư Việt Nam.

Từ một doanh nghiệp của người Việt, ngày nay Mareven đã có một đội ngũ công nhân và cán bộ đa quốc gia với tổng số gần 2.000 người, sản phẩm được cung cấp đến tất cả các vùng miền của Nga và hơn 10 quốc gia trên toàn thế giới.

Giám đốc marketing và quan hệ công chúng của Mareven, Maria Ephimova cho biết hiện nay công ty đã xây đến nhà máy thứ ba. Một nguyên tắc được đặt ra từ đầu và xuyên suốt 27 năm hoạt động của công ty là phát triển bền vững.

Tại Mareven, có tới 90% lượng chất thải nhựa, bao bì được tái sử dụng, 100% chất thải thực phẩm được tái chế. Hơn 100 giải thưởng về chất lượng trong và ngoài nước là niềm tự hào của toàn thể lãnh đạo và nhân viên Mareven. Bên cạnh đó, công ty đặt nhiệm vụ phát triển bền vững song hành với bảo đảm mức lương lao động xứng đáng cho nhân công, và luôn cao hơn mức trung bình thành phố khoảng 30%.

Đến thăm nhà máy, không khó tìm thấy người công nhân là người địa phương và có thâm niên làm việc tại công ty vài chục năm. Trưởng chuyền Viktoria, trưởng kho Aleksander đều có hơn 25 năm làm việc tại Mareven. Điều đáng nói, họ là người gốc Serpukhov, và ngoài sự bảo đảm vật chất cho cá nhân, họ còn chứng kiến sự tham gia của Mareven vào đời sống của thành phố quê hương. Các tài trợ của công ty đã giúp nơi đây có thêm nhiều con đường rợp cây xanh, công viên, các trường học địa phương được thay đổi cơ sở vật chất.

Với 35% nhân viên nước ngoài của công ty là công dân Việt Nam hoặc gốc Việt, Mareven vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho thế hệ thứ ba người Việt, sinh ra và lớn lên tại Liên bang Nga, nơi các cháu có thể tìm thấy không chỉ một môi trường năng động, hiện đại, thu nhập tương xứng lao động, mà còn có thể hoà mình vào lịch sử trưởng thành, hội nhập và khẳng định mình của một trong những đội ngũ vững mạnh nhất của cộng đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, trưởng phòng IT, cho biết công ty luôn tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam tại Nga đến thực tập và làm việc, mong muốn tạo thành vườn ươm cho các thế hệ trẻ người Việt Nam được làm việc trong một môi trường quy mô, hiện đại và chuyên nghiệp để góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng./.

Bài 2: Vươn tầm tri thức

Mở rộng không gian cống hiến cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Nghị quyết số 23-NQ/TW thúc đẩy cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc gia.