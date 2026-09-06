Nga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng tấn công Kiev, sau đó nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra thông báo tương tự. Lý do được cả hai bên tuyên bố là chuẩn bị và tiến hành các cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai thủ đô.



Trước đó cùng ngày, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Moskva và có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Nội dung thảo luận không được công bố, tuy nhiên trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay trong chuyến thăm Moskva, các đặc phái viên của ông sẽ trình bày một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.



Về phần mình, Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tạm ngừng các cuộc không kích vào Moskva từ ngày 5-7/9, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Nga cũng sẽ kiềm chế, không tiến hành các cuộc không kích vào Kiev.

Ông Zelensky dự kiến sẽ gặp các đặc phái viên Mỹ trong ngày 6/9.



Hôm 1/9, Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại và các đại diện của Nhà Trắng luôn được chào đón./.

Nga khẳng định duy trì liên lạc với Ukraine, bác khả năng tấn công NATO Nga khẳng định duy trì liên lạc với Ukraine, tập trung giải pháp hòa bình và bác bỏ khả năng tấn công NATO, đồng thời cảnh báo về tài sản bị phong tỏa.

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