Tổng thống Nga Putin đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 đã gặp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moskva. Tham gia cuộc gặp từ phía Nga còn có các cố vấn tổng thống Yuri Ushakov và Kirill Dmitriev, đặc phái viên tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).



Nhà lãnh đạo Nga đã chào mừng các vị khách, đề nghị chuyển lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn đến Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực không ngừng để giải quyết tình hình xung đột ở Ukraine. Tại cuộc gặp, người đứng đầu nước Nga đánh giá tình hình hiện tại rất phức tạp, “cần phải giải quyết ngay hôm nay.”



Theo ông Ushakov, các đặc phái viên Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng về các lộ trình tiềm năng nhằm đi đến một thỏa thuận. Cuộc trao đổi giữa hai bên mang tính xây dựng, hết sức cởi mở và đáng tin cậy. Quan chức này đồng thời tuyên bố phía Nga đã bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.



Về phần mình, đặc phái viên Steve Witkoff đã cảm ơn Tổng thống Putin về quyết định tạm thời ngừng bắn ở Kiev, bảo đảm cho phái đoàn Mỹ bay an toàn đến Nga. Ông Witkoff cũng chuyển lời cảm ơn của gia đình tới nhà lãnh đạo Nga về việc cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman được trả tự do khỏi nhà tù Nga.



Tổng thống Nga cũng xác nhận thông qua kênh chính thức - các cơ quan tình báo và Bộ Ngoại giao - về việc nhận được yêu cầu ngừng bắn từ Kiev. Theo ông Putin, từ nửa đêm 5/9 “đã không có cuộc tấn công nào nhằm vào Kiev.”

Ông cũng xác nhận, phía Ukraine đã giảm đáng kể, cả số lượng và quy mô, các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó bao gồm cả Moskva.



Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho biết hai bên chưa thoả thuận về một lệnh ngừng bắn dài hơn thời hạn 3 ngày hiện tại./.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ tới Moskva và Kiev thúc đẩy kế hoạch hòa bình Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tới Moskva và Kiev nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Ukraine tiếp tục đáng lo ngại.

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