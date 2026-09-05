Đặc phái viên Tổng thống Mỹ tới Moskva và Kiev thúc đẩy kế hoạch hòa bình

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 5/9 bắt đầu chuyến công tác tới Moskva và Kiev nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong bối cảnh Nga vẫn cho rằng chưa xuất hiện những điều kiện cụ thể để đạt được một giải pháp hòa bình.



Theo thông tin từ phía Mỹ, hai đặc phái viên tới Moskva trước khi tiếp tục đến Kiev để trao đổi với các bên về kế hoạch chấm dứt xung đột. Tổng thống Trump cho biết đây là bước đi mới của Washington nhằm tạo động lực cho tiến trình đàm phán sau thời gian không có đột phá rõ rệt.



Trong khi trước đó, ngày 4/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng thông báo Moskva không loại trừ khả năng giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có những điều kiện tiên quyết cụ thể cho một thỏa thuận và các cuộc tiếp xúc vẫn đang được duy trì. Theo ông Peskov, phía Mỹ tiếp tục thể hiện thiện chí và sẵn sàng tham gia các nỗ lực hòa giải.



Trong khi các hoạt động ngoại giao được thúc đẩy, tình hình nhân đạo tại Ukraine tiếp tục đáng lo ngại. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 4/9 cho biết một trong những kho hàng chính của tổ chức này tại khu vực Kiev đã bị ảnh hưởng trong một cuộc không kích, gây thiệt hại cho kho dự trữ vật tư y tế nhân đạo. Không có nhân viên WHO bị thương và việc đánh giá mức độ thiệt hại đang được tiến hành.



WHO cho biết đây là kho hàng thứ ba của tổ chức này bị phá hủy hoặc hư hại do các cuộc không kích tại Ukraine trong 3 tháng qua. Trong năm 2026, ít nhất 20 vụ tấn công đã ảnh hưởng đến các kho chứa hàng cứu trợ nhân đạo tại nước này, trong đó 15 vụ liên quan đến các kho chứa vật tư y tế. WHO đã bố trí các địa điểm lưu trữ thay thế để duy trì hoạt động hỗ trợ.



Những diễn biến trên cho thấy nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh, song việc hướng tới một thỏa thuận hòa bình vẫn đối mặt nhiều trở ngại trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và khác biệt giữa các bên chưa được thu hẹp./.

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

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