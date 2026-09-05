Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á

Chiều 4/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Nghị quyết “Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á” (TAC), với sự đồng bảo trợ của 102 quốc gia, bao gồm cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, Nghị quyết khẳng định lại mục đích, nguyên tắc và giá trị của TAC - văn kiện được ký tại Bali (Indonesia) ngày 24/2/1976 - trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, lòng tin, đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia.

Nghị quyết nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; giải quyết hòa bình các tranh chấp; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.



Đại hội đồng Liên hợp quốc ghi nhận TAC đã trở thành một khuôn khổ quan trọng cho xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực, với 62 nước ký kết đến từ cả trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Nghị quyết khuyến khích các bên tiếp tục phát huy TAC như một kênh thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tái khẳng định cam kết đối với các mục đích và nguyên tắc của Hiệp ước; đồng thời hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia đối với việc gia nhập TAC.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TAC, Đại hội đồng v ghi nhận những đóng góp bền vững của Hiệp ước đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á.



Việc Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận với sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên Liên hợp quốc thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị, sức sống và tính phù hợp lâu dài của các nguyên tắc TAC, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các chuẩn mực do ASEAN thúc đẩy trong xây dựng môi trường khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.

Đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm TAC (1976 - 2026)./.

Việt Nam đưa văn hóa vào trọng tâm nghị sự phát triển toàn cầu Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững.

​