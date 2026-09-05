Trung Quốc cử phái đoàn doanh nghiệp lớn tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ

Truyền thông Mỹ ngày 4/9 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đưa một phái đoàn lớn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tới Washington trong chuyến thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới, động thái được cho là nhằm bổ sung nội dung kinh tế cho cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump và tạo điều kiện thúc đẩy các thỏa thuận thương mại, đầu tư giữa hai nước.



Theo hai nguồn thạo tin, đây là động thái hiếm hoi bởi Chủ tịch Tập Cận Bình ít khi đưa các lãnh đạo doanh nghiệp đi cùng trong các chuyến công du nước ngoài.

Bắc Kinh muốn thông qua sự hiện diện của giới doanh nghiệp để phát tín hiệu về khả năng mở rộng đầu tư và quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời tạo thêm những kết quả kinh tế cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh. Hiện chưa xác định được những doanh nghiệp và lãnh đạo nào sẽ tham gia phái đoàn.



Lần gần nhất Chủ tịch Tập Cận Bình đưa một phái đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tới Mỹ là năm 2015. Khi đó, đoàn có sự tham gia của nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, nhà sáng lập Tencent Pony Ma cùng lãnh đạo một số ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Trong chuyến thăm, Trung Quốc và Boeing đã ký thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD về việc mua 300 máy bay.



Động thái lần này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế và sự giám sát chặt chẽ tại thị trường Mỹ.

Washington đã áp mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, hạn chế một số sản phẩm công nghệ và yêu cầu thoái vốn khỏi hoạt động tại Mỹ của TikTok. Một số doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc cũng nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu hoặc danh sách đen liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ.



Theo giới quan sát, việc đưa các lãnh đạo doanh nghiệp đi cùng cũng có thể giúp Bắc Kinh đáp lại cách tiếp cận của Washington. Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump từng đưa theo một đoàn gồm 18 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Elon Musk-Giám đốc điều hành kiêm cổ đông lớn nhất của Tesla và SpaceX, nhằm thúc đẩy tiếp cận thị trường Trung Quốc.



Về chương trình nghị sự, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước nhiều khả năng sẽ công bố một số kết quả liên quan đến nông nghiệp và các rào cản phi thuế quan trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông nhấn mạnh Washington không đặt mục tiêu đạt một thỏa thuận thương mại toàn diện với Bắc Kinh mà tập trung quản lý quan hệ song phương hiệu quả hơn.



Các vấn đề khác dự kiến được quan tâm gồm thuế quan, tiếp cận thị trường và xuất khẩu đất hiếm. Một số doanh nghiệp Trung Quốc gần đây đã trì hoãn hoặc từ chối vận chuyển một số loại đất hiếm sang Mỹ do lo ngại các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh, cho thấy vấn đề nguồn cung nguyên liệu chiến lược vẫn có thể trở thành nội dung đáng chú ý trước thềm hội nghị.



Giới phân tích nhận định kỳ vọng về một bước đột phá lớn trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung hiện tương đối hạn chế. Việc đưa phái đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tới Washington được xem là một cách để Bắc Kinh tạo thêm động lực kinh tế cho cuộc gặp, trong khi hai bên nhiều khả năng ưu tiên quản lý cạnh tranh, duy trì đối thoại và đạt các kết quả từng phần, thay vì hướng tới một “đại thỏa thuận” thương mại./.

Các mức thuế mới của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng Trung Quốc Chính sách thuế quan sắp tới của Mỹ có thể tạo ra kết quả: một số doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển hoạt động tìm nguồn cung trở lại Trung Quốc, nhất là hàng hóa không nhạy cảm.