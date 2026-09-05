Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ

Quỹ tài sản quốc gia của Na Uy đã đề xuất cắt giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong danh mục đầu tư trị giá 2.300 tỷ USD - động thái chủ yếu ảnh hưởng đến lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ - nhằm đa dạng hóa rủi ro và gia tăng lợi nhuận.



Trong bức thư gửi Bộ Tài chính Na Uy được công bố vào 4/9, ban lãnh đạo của Norges Bank Investment Management (NBIM) - đơn vị quản lý quỹ - đã kiến nghị giảm tỷ trọng phân khúc trái phiếu chính phủ trong danh mục trái phiếu từ 70% xuống 50%.

NBIM cho rằng mức này vẫn đảm bảo đủ thanh khoản khi thị trường biến động, đồng thời cho phép quỹ tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở các kênh đầu tư khác.



Việc tái cơ cấu danh mục theo đề xuất sẽ dần cắt giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của NBIM từ 34,1% xuống 21,9% và giảm tỷ trọng trái phiếu khu vực đồng euro từ 16,8% xuống 14,1%, trong khi tăng tỷ trọng trái phiếu chính phủ Nhật Bản từ 4,6% lên 7,4%.



NBIM cũng muốn chuyển sang xác định tỷ trọng nắm giữ trái phiếu chính phủ dựa trên giá trị thị trường thay vì quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), do gánh nặng nợ công lớn tại hầu hết các nền kinh tế phát triển.



Đề xuất thay đổi này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, khi lợi suất trái phiếu dài hạn bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do nhà đầu tư lo ngại về lộ trình tài khóa và gánh nặng nợ ngày càng lớn của Mỹ.



Chuyên gia kinh tế Mohamed El-Erian chia sẻ với đài CNBC trong một cuộc phỏng vấn hôm 4/9 khi đề cập đến Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia vùng Vịnh rằng "Các bên mua và nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ vốn đáng tin cậy đang chịu áp lực."



Bình luận về đề xuất giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ Mỹ của NBIM, ông El-Erian nhận định: "Quy mô cắt giảm không lớn, nhưng tín hiệu cho thấy các bên mua và nắm giữ truyền thống đang trở nên kém tin cậy hơn lại là một tín hiệu rất quan trọng."



Giám đốc điều hành Nicolai Tangen và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy, bà Ida Wolden Bache, cho biết quỹ có thể thu được mức lợi nhuận cao hơn bằng cách đa dạng hóa sang các tài sản có rủi ro cao hơn, ví dụ như chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS). Họ đánh giá đây là những tài sản phù hợp với vị thế nhà đầu tư dài hạn của quỹ để vượt qua các biến động thị trường.



Hiện tại, NBIM đang nắm giữ khoảng 1.650 tỷ USD cổ phiếu - sở hữu gần 1,5% tổng số cổ phần của các công ty niêm yết trên toàn cầu - và 592 tỷ USD tài sản thu nhập cố định.



Quỹ này được thành lập vào năm 1998 để đầu tư nguồn thu từ dầu mỏ của Na Uy với các quy tắc kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo sự bền vững lâu dài.

Quỹ đã đạt lợi nhuận kỷ lục trong những quý gần đây nhờ các khoản đầu tư lớn vào các công ty công nghệ tại Mỹ và châu Á, cũng như các doanh nghiệp hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng hạn như các cổ phiếu ngành bán dẫn./.



Mỹ: Nhà đầu tư tìm đến trái phiếu bảo vệ khỏi lạm phát Giá dầu tăng khoảng 70% trong năm nay là nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát, trái phiếu kho bạc bảo vệ khỏi lạm phát hiện được xem là công cụ hữu hiệu để bảo toàn sức mua.



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