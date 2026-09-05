Thượng viện Pháp đề xuất cải tổ sâu rộng hệ thống thuế doanh nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Thượng viện Pháp đang đề xuất một cuộc cải tổ sâu rộng hệ thống thuế doanh nghiệp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc tranh luận về chính sách kinh tế chuẩn bị bước vào tâm điểm trước thềm bầu cử Tổng thống.

Báo cáo công bố ngày 3/9 đưa ra 17 kiến nghị, được ví như một “hộp công cụ” dành cho các ứng cử viên.

Theo báo cáo, Pháp tiếp tục nằm trong nhóm các nước có mức thu bắt buộc đối với doanh nghiệp cao nhất Liên minh châu Âu (EU).

Đặc biệt, việc áp dụng khoản đóng góp đặc biệt đối với lợi nhuận của các tập đoàn lớn từ năm 2025 đã nâng thuế suất danh nghĩa thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% lên 36,1% đối với các công ty có doanh thu trên 3 tỷ euro.

Thượng nghị sỹ Emmanuel Capus cho rằng điều này khiến Pháp trở thành một trong những nước có thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất thế giới.

Một trong những kiến nghị quan trọng nhất là bãi bỏ khoản phụ thu đối với lợi nhuận của các tập đoàn lớn. Báo cáo cảnh báo việc tiếp tục duy trì sắc thuế vốn được xác định là “đặc biệt” có thể gửi tín hiệu tiêu cực tới các nhà đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Sebastien Lecornu cũng từng cho rằng một khoản thuế đặc biệt cần giữ đúng tính chất “ngoại lệ," đồng thời cảnh báo việc tái áp dụng nguyên trạng trong ngân sách 2027 có thể ảnh hưởng đến niềm tin đầu tư.

Thượng viện cũng muốn giảm mạnh thuế sản xuất, vốn được xem là một trong những bất lợi lớn của doanh nghiệp Pháp. Các loại thuế này hiện tương đương khoảng 4,6% GDP tại Pháp, cao hơn nhiều so với 0,92% tại Đức và 2,89% tại Italy.

Báo cáo cho rằng mức chênh lệch này làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và có thể thúc đẩy hoạt động đầu tư chuyển sang các nước có chi phí thấp hơn.

Ngoài ra, Pháp cũng có mức đóng góp của người sử dụng lao động thuộc nhóm cao nhất EU, tương đương 9,87% GDP, so với 6,78% tại Đức. Đây là yếu tố làm tăng chi phí lao động và gây sức ép lên quyết định đầu tư, tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Thượng viện cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế mà còn ở sự thiếu ổn định của chính sách thuế và quy định pháp lý. Việc thường xuyên thay đổi chính sách khiến doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn và làm tăng chi phí tuân thủ. Do đó, báo cáo đề xuất xây dựng một luật lập kế hoạch tài chính công thực sự, xác lập quỹ đạo ngân sách mang tính ràng buộc trong cả nhiệm kỳ 5 năm. Một môi trường thuế và pháp lý ổn định, dễ dự đoán sẽ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ sở đưa ra các quyết định dài hạn.

Như vậy, đề xuất của Thượng viện không đơn thuần là giảm thuế mà hướng tới tái cấu trúc quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp: giảm các khoản thu làm suy yếu năng lực cạnh tranh, đơn giản hóa môi trường kinh doanh, đồng thời kiểm soát chi tiêu công và bảo đảm ổn định tài chính.

Được đưa ra ngay trước cuộc bầu cử tổng thống, 17 kiến nghị của Thượng viện có thể trở thành cơ sở quan trọng cho tranh luận kinh tế trong chiến dịch tranh cử. Thách thức lớn nhất đối với các ứng cử viên là tìm được điểm cân bằng giữa giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và sản xuất với yêu cầu kiểm soát thâm hụt và nợ công của Pháp./.

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