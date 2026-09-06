Nga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT

Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.

Thông tin này được ông Alexander Vedyakhin, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Ngân hàng, công bố tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026.

Dịch vụ này không đặt mức sàn cho số tiền thanh toán, phí hoa hồng trung bình là 0,3%. Việc chuyển khoản giữa các ví tiền điện tử được hoàn tất chỉ trong vài phút, chứng từ cho ngân hàng và cơ quan kiểm soát ngoại hối được tạo tự động.

Ông Vedyakhin cho biết, đối với các nhà xuất khẩu và nhập khẩu Nga, thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử có nghĩa là thanh toán nhanh hơn, là thị trường và đối tác mới mà trước đây Nga không thể tiếp cận do án phạt.

Từ ngày 1/9, luật về tiền điện tử và quyền kỹ thuật số đã có hiệu lực tại Nga. Luật này quy định toàn diện việc lưu thông tiền điện tử, từ việc mua bán của cá nhân thông qua các trung gian được cấp phép đến giao dịch trao đổi, thanh toán bù trừ và hoạt động của các kho lưu ký kỹ thuật số.

Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu có quyền sử dụng tiền điện tử cho các khoản thanh toán xuyên biên giới mà không bị hạn chế-cả thông qua trung gian và trực tiếp, cho bất kỳ ví điện tử và loại tiền điện tử nào.

Hệ thống này đóng vai trò là một giải pháp thay thế cho SWIFT: rẻ hơn, không cần sự tham gia của các ngân hàng Mỹ và không yêu cầu thời gian xử lý giao dịch kéo dài. Hơn nữa, nó loại bỏ sự can thiệp từ phương Tây vào các khoản thanh toán và giảm thiểu rủi ro liên quan đến khả năng vỡ nợ của .

Đây là cơ hội mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu Nga trong thanh toán quốc tế, một lĩnh vực lâu nay chịu án phạt từ phía phương Tây, vì thanh toán bằng tiền điện tử cho các hợp đồng quốc tế đã trở nên phổ biến-ở Liên minh châu Âu, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), UAE, Iran, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác.

Các công ty Nga đã bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán đầu tiên cho các đối tác nước ngoài bằng tiền điện tử sau khi luật mới về tiền kỹ thuật số có hiệu lực. Giao dịch đầu tiên diễn ra lúc 9:52 sáng ngày 1/9 giờ Moskva trên nền tảng thanh toán Neobridge cho việc nhập khẩu thiết bị máy tính từ UAE. Khối lượng giao dịch lên tới vài nghìn USD, và khách hàng là một công ty cung cấp thiết bị cho các doanh nghiệp Nga.

Tiếp sau Sberbank các bên tham gia thị trường tài chính khác của Nga cũng đang chuẩn bị thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử theo luật mới, trong đó có Tập đoàn PSB, A7, T-Bank, Alfa-Bank, MTS Fintech./.

Giá tiền điện tử Bitcoin tăng hơn 20% chỉ trong hai ngày Đà tăng mạnh mẽ này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua dự luật Clarity (nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử) hiện đang gặp trở ngại tại Thượng viện.