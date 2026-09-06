Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine

Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov đã đưa ra thông báo trên và cho biết ông Putin đã tiếp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Điện Kremlin vào ngày 5/9.

Tham gia cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ này về phía Nga còn có ông Ushakov và ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF). Ông Ushakov nhận định cuộc gặp diễn ra rất kịp thời và mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.

Theo ông Ushakov, tại cuộc gặp, phía Nga đã đưa ra những đánh giá rõ ràng và toàn diện về tình hình cuộc xung đột với Ukraine. Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng cần phải giải quyết triệt để nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng mô tả tình hình mà các bên đang thảo luận là khó khăn, đồng thời cũng ghi nhận những nỗ lực của phía Mỹ trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Hai bên cũng xác nhận các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ duy trì liên lạc cá nhân.

Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên còn thảo luận các vấn đề kinh tế và dự án hợp tác tiềm năng giữa Nga và Mỹ.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết trong cuộc hội kiến Tổng thống Nga, các đặc phái viên nước này đã thảo luận “những kế hoạch thực chất” cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và dự kiến sẽ công bố trong vài tuần tới. Nhà Trắng cũng hy vọng kết quả tương tự trong cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine vào ngày 6/9.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ đưa ra những đề xuất nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine trong chuyến thăm Moskva này.

Để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai nước Nga và Ukraine, hai bên xung đột đều đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga đã ra lệnh ngừng tấn công Kiev, sau đó nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra thông báo tương tự./.

Tổng thống Nga Putin đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 đã gặp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moskva, đồng thời đánh giá cao nỗ lực trung gian của Mỹ.