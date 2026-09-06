Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, từ tháng 10 tới, Campuchia tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc ở nước này.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đưa tin, phát biểu tại một sự kiện ngày 5/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết quyết định tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa gian lận qua công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Campuchia điều tra, phát hiện hoạt động đánh bạc trực tuyến phát sóng trực tiếp từ các sòng bạc gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát dòng tiền.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian tạm đình chỉ, Thủ tướng Hun Manet đã chỉ đạo bộ này và các cơ quan chuyên môn xây dựng và tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động đánh bạc trực tuyến trên cơ sở pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, đặc biệt là nguồn nhân lực, kỹ năng và trình độ trước khi xem xét cho phép hoạt động trở lại.

Ông Sar Sokha nhấn mạnh, từ tháng 10 tới, nếu bất kỳ sòng bạc nào vi phạm quyết định này sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép và các biện pháp pháp lý khác.

Báo cáo tóm tắt kết quả truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ tại Campuchia từ tháng 7/2025 đến ngày 31/8 vừa qua cho thấy cơ quan chức năng Campuchia đã triển khai các chiến dịch truy quét tại 663 địa điểm lừa đảo, trong đó một số địa điểm hoạt động trong các sòng bạc.

Lực lượng chức năng cũng đã trấn áp và kiểm soát 86 khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn. Trong quá trình này, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch, đồng thời giải cứu và tiến hành thủ tục hồi hương hơn 22.000 người nước ngoài thuộc 38 quốc tịch.

Trong chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng Campuchia cũng áp dụng các biện pháp pháp lý đối với 27 sòng bạc, trong đó thu hồi giấy phép của 18 sòng bạc và đình chỉ giấy phép của 9 sòng bạc.

Lực lượng chức năng Campuchia cũng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý theo pháp luật đối với các sòng bạc có hoạt động cờ bạc hoặc cá cược trực tuyến trái phép.

Chính phủ Campuchia đã công bố với cộng đồng quốc tế rằng hiện nay nước này không còn các trung tâm lừa đảo công nghệ. Tuy nhiên, Phnom Penh thừa nhận một số hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn dưới hình thức các hoạt động nhỏ lẻ, kín đáo và khó phát hiện, có thể được thực hiện tại các phòng thuê, nhà nghỉ, căn hộ, trên ô tô hoặc tại các quán cà phê./

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến CCOS cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành.

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