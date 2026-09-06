Malaysia đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và lương thực trước sức ép toàn cầu

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt và chịu nhiều sức ép từ các biến động địa chính trị, Chính phủ Malaysia khẳng định nguồn cung nhiên liệu và lương thực trong nước vẫn được duy trì ổn định và đầy đủ từ nay cho đến cuối năm.

Cố vấn kinh tế của Thủ tướng, ông Nurhisham Hussein, cho biết tình hình năng lượng thế giới hiện vẫn rất biến động với xu hướng tăng giá do các căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn trên các tuyến hàng hải huyết mạch.

Tuy nhiên, nhờ các kế hoạch chuẩn bị chủ động, Malaysia-quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhưng đồng thời là nước xuất khẩu ròng khí hóa lỏng (LNG) - tự tin sẽ bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Đối với mặt hàng xăng dầu, an ninh nhiên liệu của Malaysia hiện được bảo đảm chắc chắn cho đến hết tháng 9/2026, và Tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas cam kết sẽ tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định đến cuối năm.

Trên thị trường quốc tế, cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông cùng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran đang tạo ra nhiều rủi ro, dự báo sẽ giữ giá dầu ở mức cao trong vòng 2 đến 3 năm tới. Dù vậy, áp lực cầu dầu mỏ toàn cầu đang được giảm bớt phần nào nhờ tốc độ chuyển đổi sang xe điện (EV) diễn ra nhanh chóng của người tiêu dùng Trung Quốc.

Về an ninh lương thực, Malaysia đang chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trước dự báo về một đợt El Nino mạnh có thể kéo dài đến tháng 2/2027. Dù thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Mỹ Latinh và các sản phẩm nông nghiệp từ Ấn Độ, nguồn cung thực phẩm tổng thể của Malaysia vẫn ở ngưỡng an toàn với sản lượng vượt nhu cầu khoảng 10% ở hầu hết các danh mục được giám sát.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo toàn cầu sẽ giảm 1,6%, lúa mì giảm 3,8% và ngô giảm 2,7% trong năm tới, riêng sản lượng đậu nành dự kiến vẫn đạt mức kỷ lục. Mặc dù vậy, ông Nurhisham lưu ý một số mặt hàng thực phẩm theo mùa như rau xanh và trứng tại thị trường nội địa có thể xuất hiện những biến động nhẹ về giá cả và nguồn cung.

Bên cạnh đó, các nguồn cung cấp thiết bị y tế, thuốc men và vật tư công nghiệp tại Malaysia vẫn được duy trì ổn định, ngoại trừ một số tình trạng khan hiếm cục bộ ở quy mô nhỏ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao, chính phủ nước này đang cân nhắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho một số dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm về phát điện và cung cấp nước sạch.

Về chính sách tài khóa, mặc dù mục tiêu thâm hụt ngân sách năm nay có thể phải điều chỉnh nhẹ do phát sinh các khoản chi tiêu bổ sung khẩn cấp, Chính phủ Malaysia vẫn kiên định với mục tiêu dài hạn là đưa thâm hụt tài khóa về mức 3% GDP bắt đầu từ năm 2027./.

Malaysia cảnh báo rủi ro nguồn cung dầu mỏ có thể kéo dài tới 2 năm Malaysia dự báo cuộc khủng hoảng dầu mỏ kéo dài 1-2 năm, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, với nhiều ngành chịu áp lực lớn trong khi vẫn duy trì tăng trưởng ổn định.