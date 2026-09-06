Malaysia tìm cách khai thông nguồn vốn tư nhân vào khu vực ASEAN

Hiệp hội vốn tư nhân Malaysia (MPCA) nhận định nước này cần phải cung cấp cho các nhà đầu tư những lộ trình thoái vốn rõ ràng hơn để nhận lại tiền của họ nếu muốn thu hút thêm dòng vốn tư nhân và khẳng định vị thế là cổng kết nối vào khu vực ASEAN.

Theo Hiệp hội vốn tư nhân Malaysia, thị trường vốn tư nhân quốc gia không thể chỉ được đánh giá một cách đơn giản qua số lượng quỹ đã huy động hay số lượng thương vụ đầu tư được hoàn tất.

Thị trường hiện đòi hỏi một chu kỳ tuần hoàn mạnh mẽ hơn bao gồm đầu tư, tăng trưởng doanh nghiệp, thoái vốn và tái đầu tư để tạo dựng niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư tổ chức khi phân bổ vốn vào các thị trường tư nhân của Malaysia.

Khuyến nghị trên là một trong những vấn đề trọng tâm vừa được thảo luận tại Diễn đàn vốn tư nhân Malaysia năm 2026. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng có xu hướng tập trung mạnh mẽ vào một số ít lĩnh vực và thị trường trọng điểm, tiêu biểu là làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI) khi các thương vụ liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo chiếm tới 77% tổng giá trị giao dịch mạo hiểm toàn cầu trong nửa đầu năm 2026.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong khẳng định nước này đang đứng trước cơ hội kinh tế tốt nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 để củng cố vị thế và kiến tạo môi trường hấp dẫn cho doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

Ông Liew phân tích rằng sự chuyển dịch mang tính toàn cầu từ ưu tiên tính hiệu quả sang ưu tiên năng lực chống chịu sau đại dịch Covid-19 đã mở ra nhiều thời cơ lớn cho Malaysia. Bất chấp những biến động liên tục trên thị trường quốc tế, nền kinh tế nước này vẫn đạt mức tăng trưởng 6% trong quý 2/2026, nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế chung trong nửa đầu năm lên mức 5,7%.

Mặc dù vậy, số liệu công bố tại diễn đàn cho thấy thị trường huy động vốn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng, từ mức 161,7 tỷ USD ghi nhận vào năm 2021 xuống chỉ còn 15,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026.

Trong cùng giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026, Malaysia ghi nhận tổng cộng 22 thương vụ đầu tư mạo hiểm với trị giá khoảng 200 triệu USD.

Trước thực trạng này, Chủ tịch Hiệp hội vốn tư nhân Malaysia, ông Ng Sai Kit khuyến nghị Malaysia không nên cố gắng cạnh tranh trực tiếp từng thương vụ với các trung tâm tài chính lớn hơn trong khu vực, mà thay vào đó cần tận dụng tối đa ưu thế của quốc gia như một cơ sở vận hành và bệ phóng cho các doanh nghiệp có mục tiêu mở rộng quy mô ra toàn bộ thị trường ASEAN.

Để giải quyết nút thắt thoái vốn cho các nhà đầu tư, Hiệp hội vốn tư nhân Malaysia đề xuất Malaysia cần xây dựng các kênh thoái vốn mạnh mẽ hơn, bao gồm việc thúc đẩy thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) sâu rộng cùng các cơ hội trên thị trường đại chúng./.

Kinh tế Malaysia tăng trưởng vững chắc trong 2026 Bộ trưởng Akmal Nasrullah Mohd Nasir cho biết ước tính sơ bộ cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 5,8% trong quý 2/2026, nâng tổng tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm 2026 lên 5,6%.

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