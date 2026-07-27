Kinh tế Malaysia tăng trưởng vững chắc trong 2026

Nền kinh tế Malaysia duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026 bất chấp thách thức dai dẳng từ sự bất ổn địa chính trị, áp lực thương mại, giá năng lượng biến động và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị của Bộ Kinh tế Malaysia ngày 27/7, Bộ trưởng Akmal Nasrullah Mohd Nasir cho biết ước tính sơ bộ cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 5,8% trong quý 2/2026, nâng tổng tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm 2026 lên 5,6% so với 4,5% được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này cũng vượt kỳ vọng của thị trường và cao hơn dự báo 4,7% tăng trưởng cho Malaysia trong năm nay theo Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới tháng 7/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Malaysia vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức 1,9% trong tháng 6/2026, trong khi điều kiện thị trường lao động tiếp tục ổn định. Số liệu mới nhất tháng 5 cho thấy lực lượng lao động của Malaysia đã tăng lên 17,34 triệu người, với hơn 16,82 triệu người có việc làm.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức 70,9%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3,0%. Ngành xuất khẩu của Malaysia tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đạt kỷ lục 184 tỷ RM (46 tỷ USD) vào tháng 5/2026, được thúc đẩy bởi các sản phẩm điện và điện tử, chất bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu ngày càng tăng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Akmal xác nhận trong quý 2/2026, sự mở rộng kinh tế của Malaysia diễn ra trên diện rộng, được hỗ trợ bởi sự cải thiện ở một số lĩnh vực trọng điểm gồm khai thác mỏ (tăng 10,2%), sản xuất công nghiệp (tăng 7,5%), xây dựng (tăng 6,6%) và dịch vụ (5,4%).

Tuy nhiên, tăng trưởng của quốc gia này chưa đồng đều vì ngành nông nghiệp giảm 3,7%, cho thấy an ninh lương thực, thu nhập của các hộ nông dân nhỏ và cộng đồng nông thôn luôn phải được ưu tiên.

Bộ trưởng Akmal cho biết Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi các rủi ro kinh tế toàn cầu, đặc biệt những diễn biến liên quan đến giá năng lượng, thị trường tài chính, hàng hóa, nguồn cung lương thực và nhu cầu điện.

Cập nhật tình hình thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ trưởng Akmal cho biết giá dầu thô đã giảm 20,6% từ 107,54 USD/thùng vào tháng 5 xuống còn 85,35 USD/thùng vào tháng 6 trước khi tăng mạnh trở lại lên 105,59 USD/thùng vào ngày 23/7.

Giá khí hóa lỏng (LNG) cũng theo xu hướng tương tự, giảm từ 20,68 USD/MMBtu vào tháng 3 xuống còn 16,97 USD/MMBtu vào tháng 6 trước khi tăng trở lại lên 22,10 USD/MMBtu vào ngày 23/7.

Những diễn biến này trực tiếp tạo ra hiệu ứng domino đối với kinh tế vĩ mô Malaysia, đặc biệt là chi phí chuỗi cung ứng và sự ổn định giá cả.

Bộ trưởng Akmal cho rằng khả năng phục hồi dài hạn của Malaysia phụ thuộc vào việc giảm thiểu các điểm yếu đồng thời mở rộng năng lực trong các lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng, xuất khẩu, hậu cần và công nghệ.

Trong nửa cuối năm 2026, Bộ Kinh tế xác định ưu tiên thực hiện Kế hoạch Malaysia 5 năm lần thứ 13 (2026-2030), tập trung vào việc đảm bảo những thành quả kinh tế được chuyển hóa thành những cải thiện thiết thực cho các hộ gia đình, người lao động và doanh nghiệp.

Bốn ưu tiên chính của Bộ gồm: Giải quyết nhanh chóng các thách thức trong việc thực hiện; Đảm bảo lợi ích đến được với các nhóm đối tượng mục tiêu thuộc mọi tầng lớp xã hội; Đo lường tiến độ thông qua sự cải thiện về thu nhập, năng suất, kỹ năng, việc làm, chất lượng cuộc sống; Tăng cường các biện pháp can thiệp khi mục tiêu không đạt được.

Theo Bộ trưởng Akmal, Malaysia cần chuyển số tiền từ phân bổ ngân sách sang những thay đổi được tạo ra; từ cam kết đầu tư sang việc làm chất lượng, chuỗi cung ứng địa phương và chuyển giao công nghệ.

Ông cũng nhấn mạnh chính sách tốt là chính sách có mục đích rõ ràng, kết quả hữu hình và trách nhiệm giải trình./.

Malaysia thúc đẩy tăng trưởng qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 Chính phủ Malaysia khai mạc Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026, tập trung vào chuyển đổi năng lượng, AI và cải cách để đưa đất nước phát triển thịnh vượng, bền vững.

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