Indonesia giám sát 24/24 hoạt động của núi lửa Anak Krakatau

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatau tại eo biển Sunda đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không Indonesia khi tro núi lửa lan rộng trong không phận, buộc nhà chức trách tạm thời đóng cửa 4 sân bay tại Banten, Jakarta và Lampung.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đang đặt chế độ giám sát 24/24 giờ đối với hoạt động của Anak Krakatau và ảnh hưởng của tro núi lửa tới khí quyển, hàng không và vùng biển xung quanh eo biển Sunda.

Phân tích ảnh vệ tinh lúc 8h ngày 6/9 cho thấy có 2 cụm tro núi lửa bao phủ các khu vực Banten, Jakarta, Tây Java và kéo dài tới Bengkulu.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết tro núi lửa ở độ cao lên tới khoảng 20.000 feet (6,1 km) đang di chuyển theo hướng Đông Bắc đến phía Nam, ảnh hưởng tới một phần Jakarta, Banten, Tây Java và vùng biển lân cận. Ở độ cao tới 50.000 feet (15,2 km). Dòng tro di chuyển theo hướng Tây Nam đến Tây Bắc, bao phủ Banten, Lampung, Bengkulu, phía Nam eo biển Sunda và khu vực Ấn Độ Dương.

Trước diễn biến trên, nhà chức trách Indonesia đã phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay Halim Perdanakusuma, sân bay Radin Inten 2 ở Lampung và sân bay Budiarto Curug để bảo đảm an toàn hàng không.

Riêng tại Soekarno-Hatta, sân bay chính phục vụ Jakarta, tính đến trưa 6/9 đã ảnh hưởng tới 209 lượt chuyến bay và gần 22.800 hành khách. Trong số này có nhiều chuyến bay quốc tế tới Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Sydney (Australia), Seoul (Hàn Quốc), Doha (Qatar), Amsterdam (Hà Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia). Nhà chức trách cũng cảnh báo việc đóng cửa sân bay có thể tạo hiệu ứng dây chuyền đối với lịch quay vòng máy bay, đội tàu bay, các chuyến tiếp theo và năng lực khai thác nhà ga.

Trong khi đó, tại sân bay Sultan Hasanuddin ở Makassar, 21 chuyến bay liên quan tuyến Makassar-Jakarta bị ảnh hưởng, gồm 12 chuyến hủy và 9 chuyến phải hoãn.

Hoạt động phun trào của Anak Krakatau gia tăng từ đêm 4/9. Chuỗi phun trào được ghi nhận với hoạt động phun dung nham và động đất phun trào kéo dài tổng cộng khoảng 6 giờ với biên độ tối đa 70 mm. Đây được đánh giá là mức cường độ cao nhất được ghi nhận trong năm nay tính đến thời điểm này.

Tro bụi núi lửa cũng gây ô nhiễm không khí trên diện rộng, người dân tại một số khu vực được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời và sử dụng khẩu trang, kính bảo hộ để giảm tiếp xúc với tro bụi./.

Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào dữ dội Vụ phun trào bắt đầu lúc 23h07 ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Từ nửa đêm đến 6h00 sáng 5/9, các đài quan sát ghi nhận những cột dung nham phun lên từ miệng núi lửa.

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