Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức, cá nhân thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.

Chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn, nhà khoa học, doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Cho rằng, dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp hôm nay, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học… sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.../.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.