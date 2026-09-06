Công an Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Ngày 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tặng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa đã bền bỉ phấn đấu đạt được trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa phát huy cao độ truyền thống đơn vị Anh hùng, nêu cao tinh thần “quyết tâm gấp 10, hành động gấp trăm,” chủ động, bao trùm, kiến tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công an tỉnh cần gương mẫu, tiên phong quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia; tham mưu tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu trong các chính sách, lĩnh vực và giai đoạn phát triển, tuyệt đối không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu thực hiện Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm, phấn đấu giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội; tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm, tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả; kéo giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ. Phấn đấu năm 2026 có 30% xã, phường không ma túy, hướng tới xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Công an tỉnh hiện đại chậm nhất năm 2028 và hiện đại hóa Công an cơ sở chậm nhất tháng 6/2027; triển khai hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng Công an xã vững mạnh, hiện đại và phong trào thi đua “Ba Nhất.”

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Công an Thanh Hóa. (Ảnh Nguyễn Nam/TTXVN)

Bộ trưởng nhấn mạnh danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao bản lĩnh, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đây là sự ghi nhận, động viên và định hướng quan trọng để Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, trước những thời cơ và thách thức đan xen, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, không để bị động, bất ngờ; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy bằng những hành động cụ thể, kết quả thiết thực và sự cống hiến không ngừng; xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thanh Hóa là địa bàn chiến lược, trọng điểm đánh phá của địch, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong mưa bom, bão đạn, lực lượng Công an Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên cường, sát cánh cùng quân và dân trong tỉnh bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững địa bàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Toàn cảnh Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh:Nguyễn Nam/TTXVN)

Trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, Công an Thanh Hóa đã chủ động đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại, hoạt động gián điệp, biệt kích, chiến tranh tâm lý của địch; phá tan các vụ bạo loạn, truy quét các ổ nhóm phản động, phỉ; bắt giữ nhiều toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương, của tỉnh và các đoàn khách quốc tế đến Thanh Hóa.

Trong chiến đấu bảo vệ giao thông, lực lượng Công an đã bám cầu, phà, trọng điểm đánh phá, vừa chiến đấu, vừa tổ chức sơ tán nhân dân, bảo đảm cho các đoàn xe vận chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực, xăng dầu chi viện tiền tuyến được thông suốt.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa đã trực tiếp tham gia hàng trăm trận chiến đấu, cứu sống hàng nghìn người, bảo vệ an toàn khối lượng lớn tài sản, phương tiện phục vụ chiến trường.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, tiêu biểu như các liệt sỹ Lê Văn Hanh, Võ Đình Đa, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Xuân Văn, Đặng Văn Thư..., góp phần làm nên những dấu son tại các địa danh Hàm Rồng-Núi Ngọc, Phà Ghép, Đò Lèn.

Phát huy tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến,” Công an Thanh Hóa đã chi viện 589 cán bộ, chiến sỹ cho chiến trường miền Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia; trong đó 111 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, để lại một phần máu xương trên các chiến trường.

Những chiến công, sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hun đúc nên truyền thống anh hùng của Công an Thanh Hóa. Tiếp nối truyền thống đó, trong thời kỳ đổi mới và hiện nay, lực lượng Công an tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững./.

Đại tá Hoàng Quốc Việt được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10/8/2026.