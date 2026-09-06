“Chuyến thăm Cộng hoà Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội hợp tác mới cho hai nước”

Đại sứ Pháp Olivier Brochet kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược.

Theo Thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian tại Paris từ ngày 10 đến 12/9.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về ý nghĩa chuyến thăm, những kỳ vọng cụ thể cũng như các cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt - Pháp đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm và những kỳ vọng đặt ra đối với quan hệ hai nước?

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Ba năm qua là một giai đoạn đặc biệt sôi động trong quan hệ song phương. Điều này trước hết xuất phát từ nhịp độ phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, cũng như vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, tình hình quốc tế hiện nay rất bất ổn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi hai bên phải tăng cường trao đổi và phối hợp.

Các nhà lãnh đạo Pháp và Việt Nam đều mong muốn quan hệ hai nước trở nên năng động hơn, phong phú hơn và được triển khai trên nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Một trong những biểu tượng rõ nét nhất của sự phát triển đó là các cuộc gặp ở cấp cao nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo lần đầu gặp nhau vào tháng 10/2024, chỉ vài tuần sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm cương vị mới. Sau đó, hai bên tiếp tục gặp nhau vào tháng 5/2025 trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công và có ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Macron tới Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo cao cấp nhất hai nước Việt Nam - Pháp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong chưa đầy hai năm, hai nhà lãnh đạo sẽ có lần gặp thứ ba tại Paris vào tháng 9 này, nhân Hội nghị Thượng đỉnh Không gian và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp. Đây là dịp quan trọng để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Trong ba năm qua, hai nước cũng đã tăng cường và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời củng cố đáng kể mức độ tin cậy giữa hai quốc gia và giữa các nhà lãnh đạo. Điều quan trọng là cả hai bên đều thể hiện mong muốn cùng nhau hướng tới tương lai, phục vụ lợi ích của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên nền tảng những kết quả đó, chuyến thăm lần này sẽ mở ra những bước tiến mới nào cho quan hệ Việt - Pháp và Đại sứ kỳ vọng những kết quả cụ thể gì?

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Chuyến thăm lần này vừa mang ý nghĩa củng cố những kết quả đã đạt được, vừa mở ra những hướng hợp tác mới.

Trong ba năm qua, những nỗ lực của hai bên đã giúp mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác. Đặc biệt, Pháp đã đề xuất hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình chiến lược lớn, trong đó có việc phát triển nền tảng công nghiệp và công nghệ quốc phòng, góp phần củng cố năng lực tự chủ và chủ quyền của Việt Nam. Những nội dung này cần tiếp tục được củng cố trong chuyến thăm lần này.

Các nhà lãnh đạo hai nước sẽ có dịp đánh giá những tiến triển đã đạt được. Một ví dụ là cam kết của Pháp trong khuôn khổ JETP đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Hiện nay, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã triển khai hơn hai phần ba số tiền mà Pháp cam kết cách đây bốn năm, đồng thời Pháp vẫn tham gia sâu rộng vào nhiều dự án đang được thúc đẩy trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, nhiều dự án kinh tế và công nghiệp lớn cũng đang đạt được những tiến triển tích cực. Trong khuôn khổ chuyến thăm và hội nghị thượng đỉnh lần này, một số thông báo mang tính biểu tượng nhưng có ý nghĩa quan trọng sẽ được đưa ra, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Việt Nam và Pháp đã có nhiều hợp tác, trao đổi song phương trong đa lĩnh vực. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chuyến thăm cũng hướng tới tương lai, nhằm tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới hoặc những lĩnh vực mà hai bên có thể làm nhiều hơn nữa. Trong số đó có không gian, năng lượng và phát triển năng lượng phi carbon tại Việt Nam, các khoáng sản chiến lược của Việt Nam và khả năng hợp tác trong những lĩnh vực này trên cơ sở lợi ích chung.

Hai nước cũng có thể tăng cường hơn nữa hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết định tới thăm Paris-Saclay trong thời gian ở Paris là một tín hiệu rất đáng mừng. Đây là khu đại học và nghiên cứu lớn nhất của Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm đại học và nghiên cứu hiện đại nhất châu Âu.

“Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa mang ý nghĩa củng cố những kết quả đã đạt được, vừa mở ra những hướng hợp tác mới.” Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet



Một trong những kỳ vọng lớn từ chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghiệp và đầu tư. Các doanh nghiệp Pháp có thể đóng góp nhiều hơn như thế nào vào những tham vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các dự án hạ tầng và những lĩnh vực chiến lược?

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Các doanh nghiệp Pháp đã có mặt tại Việt Nam từ lâu. Thông qua hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, Pháp hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai tại Việt Nam.

Hai bên đã xây dựng được sự hiểu biết lẫn nhau và đều mong muốn tăng cường hợp tác. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình phát triển quy mô lớn, đặc biệt là các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, đây là những cơ hội quan trọng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa Pháp và Việt Nam.

Pháp có những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam, hiểu rõ thị trường và các đối tác Việt Nam. Điều này tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong những chương trình phát triển lớn của Việt Nam.

Một điểm nhấn đặc biệt của chuyến thăm là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian. Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự tham gia này và triển vọng hợp tác Pháp - Việt trong lĩnh vực không gian?

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Chúng tôi rất vui mừng trước quyết định tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hội nghị này được Tổng thống Macron và nước Pháp thúc đẩy bởi quản trị không gian hiện đã trở thành một vấn đề lớn, trong khi việc quản lý lĩnh vực này của các quốc gia và cộng đồng quốc tế vẫn chưa thực sự đầy đủ.

Đại diện tập đoàn Airbus giới thiệu các dòng sản phẩm và chương trình hợp tác với Việt Nam. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Không gian là tài sản chung, là lợi ích chung của nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực này đang ngày càng được một số quốc gia và các doanh nghiệp tư nhân khai thác, và quá trình đó có thể diễn ra rất nhanh, đôi khi không tính đầy đủ đến lợi ích của các quốc gia và người dân.

Nhân dịp hội nghị, Pháp mong muốn các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, đại diện giới kinh tế và giới khoa học cùng thảo luận toàn diện về vấn đề mang tính nền tảng này, cũng như về phương thức quản lý không gian. Những định hướng được đưa ra sau đó có thể được chuyển tới Liên hợp quốc nhằm góp phần xác lập lại khuôn khổ pháp lý quốc tế đối với không gian.

Chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam tham gia để đưa ra tiếng nói của mình. Chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của Việt Nam cũng như các quốc gia khác liên quan đến vấn đề về không gian, cách thức bảo vệ những lợi ích đó và bảo đảm quyền tiếp cận không gian như một tài sản chung của nhân loại. Đó cũng chính là mong muốn của Pháp.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác mới, giáo dục, khoa học và giao lưu nhân dân từ lâu đã là nền tảng quan trọng của quan hệ Pháp - Việt. Chuyến thăm lần này có thể tạo thêm những động lực như thế nào cho hợp tác trong các lĩnh vực này, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học?

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Trong khoảng 35-40 năm qua, giao lưu nhân dân, đặc biệt là công tác đào tạo thế hệ trẻ, luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của hợp tác và quan hệ đối tác giữa hai nước. Hai bên chưa bao giờ giảm cam kết trong việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận nền giáo dục và đào tạo tốt nhất.

Trong khoảng 30 năm qua, có thể đã có từ 150.000 đến 200.000 thanh niên Việt Nam sang Pháp học tập. Hiện nay, khoảng 6.000-7.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Pháp và chúng tôi mong muốn tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều sinh viên Việt Nam trong thời gian tới.

Song song với việc khuyến khích sinh viên Việt Nam sang Pháp, hai nước cũng đã phát triển những mô hình hợp tác đại học đặc biệt ngay tại Việt Nam thông qua ba cơ sở đào tạo Pháp - Việt.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hiện là cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Nhà trường đang phát triển mạnh mẽ, số lượng sinh viên ngày càng tăng và dự kiến sẽ sớm vượt mốc 5.000 sinh viên. Trường cũng được định hướng tiếp tục mở rộng khi chuyển tới Hòa Lạc với cơ sở vật chất quy mô lớn hơn. Hiện nay, trường được xếp thứ sáu tại Việt Nam về chất lượng đào tạo.

Pháp chú trọng trong việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận nền giáo dục và đào tạo tốt nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tâm Pháp - Việt về Đào tạo Quản lý (CFVG), với các cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đang phát triển tích cực trong lĩnh vực đào tạo quản lý. Trong tương lai, trung tâm có thể tiếp nhận thêm nhiều sinh viên, mở rộng các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Việt Nam hiện đại, đồng thời có khả năng mở rộng hoạt động tới Đà Nẵng.

Mô hình thứ ba là Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV). Đây là chương trình hợp tác giữa các liên minh gồm những trường đại học và grandes écoles hàng đầu của Pháp với các trường đại học kỹ thuật tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cho phép sinh viên học tập tại Việt Nam và nhận bằng kỹ sư của Pháp.

Những nền tảng hợp tác này hết sức vững chắc và sẽ tiếp tục được phát triển, từ việc tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập đến việc mở rộng ba mô hình đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác giữa các cơ sở của hai nước trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nghiên cứu cũng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động trao đổi.

Nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên dự kiến ký thỏa thuận triển khai Đối tác Hubert Curien Pháp - Việt Nam (PHC), qua đó tạo điều kiện thúc đẩy các chương trình trao đổi dài hạn giữa các nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam.

Trong những dấu ấn của nhiệm kỳ, có khoảnh khắc nào mà Đại sứ cho rằng đặc biệt biểu tượng cho sự phát triển của quan hệ Pháp - Việt Nam và là điều Đại sứ mong muốn hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy trong tương lai?

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Tôi sẽ rời Việt Nam với ký ức về rất nhiều khoảnh khắc lớn trong quan hệ song phương, trong đó có những cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước mà tôi đã đề cập.

Tôi rời Việt Nam với lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước và người dân Việt Nam, cùng niềm tin rất lớn vào tương lai quan hệ giữa hai nước.

Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam vẫn còn rất nhiều trang đẹp để cùng nhau viết tiếp, đứng bên nhau, vì lợi ích của mỗi nước cũng như vì những lợi ích vượt lên trên lợi ích riêng của mỗi quốc gia.

Lịch sử giữa hai nước rất đặc biệt và sâu sắc. Chính điều đó cho phép chúng ta phát huy trí tưởng tượng, đưa ra những sáng kiến mới và trở thành những lực lượng cùng đề xuất các sáng kiến cho tương lai./.

“Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam vẫn còn rất nhiều trang đẹp để cùng nhau viết tiếp...” Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần đầu tiên được tổ chức ở Pháp trong hai ngày 9 và 10/9 dự tính có gần 120 đoàn đại biểu quốc tế, gồm các nguyên thủ quốc gia, đại diện của các tổ chức quốc tế và khu vực, các nhà khoa học, các phi hành gia, các nhà hoạch định chính sách… Nội dung trọng tâm của hội nghị là thảo luận các vấn đề lớn của ngành không gian và định hình tác động của lĩnh vực vũ trụ đối với tương lai Trái Đất. Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực quan trọng: an ninh bền vững của không gian vũ trụ, kinh tế vũ trụ, quản lý toàn diện và có trách nhiệm đối với vũ trụ và thúc đẩy, huy động giới trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ.