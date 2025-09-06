Thứ trưởng Bộ Công Thương: Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 83,06 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước) và tính chung 8 tháng thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam là 597,93 tỷ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ).

Thông tin với phóng viên báo chí tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Tám năm 2025, diễn ra chiều nay (6/9), ông Tân nhấn mạnh Bộ Công thương tin tưởng trong thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt mục tiêu đã đề ra, góp phần vào tăng trưởng 8% và tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Ông Tân cho hay liên quan đến số liệu xuất khẩu, có thể nhận định kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt khoảng 306 tỷ USD và tăng 14,8%. Như vậy đã đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng tháng đạt khoảng 38,2 tỷ USD, trong đó tháng Bảy, tháng Tám đều đạt trên 42 tỷ USD. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu tháng cao nhất từ trước đến nay.

Cũng theo ông Tân, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh ở hai nhóm hàng chính là nhóm nông sản, thủy sản và nhóm ngành công nghiệp chế biến.

Cụ thể, một số mặt hàng liên quan đến nông sản, thủy sản như cà phê, nước ta đã xuất 1,4 triệu tấn, trị giá đạt 6,5 tỷ USD (tăng 7,8% về lượng và tăng 61,1% về giá). Hạt tiêu ước đạt khoảng 166.000 tấn, trị giá đạt 1,1 tỷ USD (giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 26,9% về giá). Xuất khẩu hạt tiêu đạt 3,3 tỷ đô la (tăng 17,9%). Xuất khẩu thủy sản ước đạt 7,16 tỷ (tăng 13,5%).

“Một số mặt hàng lượng có thể giảm nhưng trị giá đã tăng cao,” ông Tân nói.

Vị Thứ trưởng Bộ Công thương cũng cho biết về một số mặt hàng công nghiệp, ví dụ như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 66,9 tỷ USD (tăng 43,1%); nhựa đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD (tăng 121,8%); máy móc, thiết bị, phụ tùng ước đạt 37,4 tỷ (tăng 13,8%).

“Như vậy, trong lĩnh vực này có những mặt hàng tăng rất cao và đều trong nhóm mặt hàng tỷ USD,” ông Tân nhấn mạnh.

Ông Tân cũng cho biết nhiều mặt hàng chủ lực cũng tiếp tục khởi sắc, ví dụ dệt may, ước đạt 26,5 tỷ USD (tăng 8,5%); giày dép ước đạt 16,1 tỷ USD (tăng 7,2%). Các phương tiện vận tải, phụ tùng ước đạt 11,4 tỷ USD và tăng 12,7%. Các mặt hàng như gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt khoảng 11,1 tỷ USD (tăng 6,5%).

“Các mặt hàng chủ lực đã có tăng trưởng rất tốt. Như vậy, có thể nói rằng việc tăng xuất khẩu đang ở mức cao là 14,8%, cho thấy chúng ta đang đạt được các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra,” ông Tân nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ông Tân cho biết bối cảnh tình hình còn nhiều phức tạp, khó khăn, nhưng nhìn thấy các chỉ số về sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn giữ được đà tăng trưởng. “Chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới chúng ta tiếp tục giữ được đà tăng trưởng này,” ông Tân chia sẻ.

Ông Tân cũng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 12% một năm, một mục tiêu cao, theo Bộ Công thương ước tính, bình quân trung bình hằng tháng cần phải xuất khẩu được 37,9 tỷ USD.

“Hiện nay chúng ta đang đạt bình quân cao hơn so với mức 37,9 tỷ USD. Kinh nghiệm thấy rằng những tháng cuối năm quá trình sản xuất, lưu thông, xuất khẩu có thuận lợi hơn,” ông Tân nói.

Về giải pháp, ông Tân cho hay ngay từ đầu năm, Trung ương đã đưa ra nhiều giải pháp. Đến nay, hằng tháng, hằng quý, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đều tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhịp nhàng.

Tới đây, Bộ Công thương sẽ tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khai thác hiệu quả các thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt khai thác các thị trường tiềm năng mới nổi.

Ông Tân cũng lưu ý đến giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy vai trò của các cơ quan đơn vị Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện ngoại giao; đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, trong đó có cả hoạt động xúc tiến nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu.

“Chúng ta cần tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ kiện trong nước và nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất khẩu; đàm phán với các nước để làm sao xóa bỏ hàng rào phi thuế quan,” ông Tân nói./.

Kim ngạch xuất-nhập khẩu trong 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD Kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 8 tháng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 600 tỷ USD với cán cân thương mại thặng dư 13,99 tỷ USD.