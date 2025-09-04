Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Nông nghiệp Việt Nam sẽ có giai đoạn phát triển vượt bậc

Những ngày qua, Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân, cùng các đoàn, khối, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có nhiều thành tựu của ngành nông nghiệp và môi trường như lúa gạo, sản phẩm nông nghiệp, vốn được xem là lợi thế Quốc gia.

Trả lời báo chí ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh với lợi thế, nền tảng 80 năm qua, nhất là sau hơn 40 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chắc chắn nông nghiệp Việt Nam sẽ có một giai đoạn phát triển vượt bậc để đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng.

- Đầu tiên xin Thứ trưởng cho biết đánh giá về quy mô của Triển lãm Thành tựu Đất nước, và thông điệp đối với ngành nông nghiệp và mông trường tại triển lãm đặc biệt này?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Đây là triển lãm như Thủ tướng nhấn mạnh là chưa có tiền lệ. Không gian triển lãm được bố trí với quy mô rất lớn, với diện tích của nhà triển lãm lên tới 100ha. Đây thực sự là triển lãm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc xuyên suốt. Tất cả các bộ, ngành được giao cũng đều chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và lột tả được cả quá trình độc lập, tự do.

Riêng đối với ngành nông nghiệp và môi trường, cơ quan được giao hơn 400m2, bố trí chính giữa khu trung tâm, ngay sau cửa đi vào của cổng H1.

Khẳng định vị trí lợi thế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bố trí bài bản, thể hiện được quá trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc với hàng loạt thành tựu nổi bật của ngành trong suốt hàng chục năm qua.

Các thành tựu của ngành, nổi bật như lâm nghiệp. Hiện độ che phủ rừng của cả nước chiếm 42,02%; 35-36 triệu m3 gỗ, thu dịch vụ môi trường rừng hơn 3.500 tỷ đồng, xuất khẩu lâm sản hơn 18 tỷ USD, đặc biệt xuất siêu hơn 10 tỷ USD.

Đối với chăn nuôi, giá trị của ngành đạt 35 tỷ USD, chiếm 5% GDP và 8,24 triệu tấn thịt lợn; 20,18 tỷ quả trứng; 1,25 triệu tấn sữa. Đối với thủy sản, chúng ta đã đạt 9,6 triệu tấn, xuất khẩu đạt 11 tỷ USD.

Tương tự đối với lĩnh vực thủy lợi từ đập Thảo Long (Huế) đến bến Cái Lớn, Cái Bé, chúng ta đã có 78 công quy trình ngang khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Vũ Võ/Vietnam+)

Hay như lúa gạo, từ một đất nước mà năm 1988 trở về trước, Việt Nam vẫn còn phải nhập khẩu 1,58 triệu tấn lương thực. Đến năm 1989, chúng ta xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo và bây giờ, Việt Nam đã trở thành một đất nước xuất khẩu đứng thứ 15 thế giới, được cả thế giới biết đến.

- Vậy gắn với kỷ nguyên mới, Thứ trưởng có nhìn nhận gì về những bước tiến tiếp theo đối với ngành nông nghiệp và môi trường sau bề dày 80 năm?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Với lợi thế và tiền đề, nền tảng như trên, chắc chắn đất nước sẽ tiếp tục có một giai đoạn phát triển vượt bậc để đảm bảo được tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 4% như năm nay.

Với tín hiệu xuất khẩu nông, lâm thủy sản 8 tháng (từ đầu năm 2025) đạt 45,37 tỷ USD (tăng 12%), tôi tin năm nay chúng ta sẽ “về đích” trên 65 tỷ USD.

- Rất nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng cũng như dư địa để ngành nông nghiệp Việt Nam có được giá trị xuất khẩu, kim ngạch đạt 3 con số sẽ là rất lớn và trong ngắn hạn chúng ta vẫn có thể làm được. Quan điểm của ông thế nào?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Việt Nam có hơn 40 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp đặt nền tảng. Hơn nữa, Trung ương Đảng đã khẳng định nông nghiệp là lợi thế quốc gia và Bộ đã có 7 vùng sinh thái, 7 vùng văn hóa, 7 vùng về đất đai, thổ nhưỡng, chúng ta đã phát huy được những giá trị này.

Đặc biệt là sản phẩm COCOP, cả nước đã có một số lượng sản phẩm rất lớn, trong đó có sản phẩm COCOP năm sao, bốn sao, được trưng bày trên diện tích lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Trong suốt những ngày vừa qua, khách hàng đến tham quan, mua hàng hóa rất nhiều.

Nhiều doanh nghiệp nông sản chia sẻ, họ mang sản phẩm đến Trung tâm triển lãm Quốc gia không chỉ để bán, mà còn là cơ hội để giới thiệu sản phẩm của mình, cũng như của ngành đến với bạn bè quốc tế, người tiêu dùng trong nước về những sản phẩm đặc sản của 7 vùng sinh thái trên đất nước.

Với lợi thế nền tảng nêu trên, rõ ràng nếu chúng ta phát huy được kết quả của hơn 40 năm tái cơ cấu và giá trị nông sản của 7 vùng sinh thái, Việt Nam sẽ bước lên tầm cao mới về xuất khẩu nông sản trong năm tới.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

