Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng năm 2026, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường và môi trường đầu tư tại đây.

Cùng với mở rộng quy mô thu hút, Thành phố cũng đang chú trọng nâng chất dòng vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, logistics và hạ tầng số.

Sắp về đích kế hoạch năm

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong 8 tháng 2026, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10,06 tỷ USD vốn FDI, tương đương 91,5% kế hoạch cả năm và tăng 167,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kết quả này cho thấy sức hút của môi trường đầu tư dài hạn tại Thành phố; trong đó, dòng vốn nước ngoài đang có sự hiện diện ngày càng rõ nét ở các lĩnh vực công nghệ và khoa học.

Trong 8 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh cấp mới 1.364 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 3,73 tỷ USD. Bên cạnh đó, 1.296 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn, với tổng giá trị gần 2,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, lĩnh vực khoa học và công nghệ ghi nhận 467 dự án mới, với tổng vốn đăng ký hơn 599,3 triệu USD. Tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, hệ sinh thái công nghệ tại đây đã quy tụ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel, Samsung, Jabil, BESI… Đây là một trong những tín hiệu cho thấy cơ cấu dòng vốn đang từng bước dịch chuyển vào các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Khu vực nhà máy của Intel, một nhà đầu tư lớn tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Xét theo ngành, vốn FDI vẫn tập trung ở một số lĩnh vực chủ lực. Kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 31,6%; thông tin và truyền thông chiếm 30%; bán buôn, bán lẻ 22,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo 7,5%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 6,3%.

Không chỉ tăng về tổng vốn đăng ký, dòng vốn FDI vào khu vực sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận kết quả tích cực, khi tổng vốn đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đã vượt kế hoạch năm.

Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA), đến giữa tháng 8/2026, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt hơn 5,14 tỷ USD, vượt hơn 21% kế hoạch năm.

Trong số đó, vốn FDI đạt hơn 4,04 tỷ USD, gồm 87 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 3,16 tỷ USD và 105 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm 878,42 triệu USD.

Việc các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tiếp tục điều chỉnh, mở rộng dự án cho thấy dòng vốn vào Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đến từ các nhà đầu tư mới, mà còn từ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp hiện hữu.

Đây cũng là yếu tố đáng chú ý trong đánh giá chất lượng dòng vốn FDI, khi khả năng mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp đang hoạt động phản ánh mức độ gắn kết của nhà đầu tư với thị trường và môi trường sản xuất, kinh doanh tại Thành phố.

Nâng chất dòng vốn FDI

Dù kết quả thu hút FDI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực, tuy nhiên, giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện vẫn tồn tại độ trễ nhất định.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 25/8/2026, tỷ lệ vốn thực hiện của khu vực FDI đạt 66,4% so với vốn đăng ký. Mức này cho thấy phần vốn cam kết đang từng bước được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, song tiến độ triển khai vẫn cần được đẩy nhanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, độ trễ thường phát sinh ở các dự án quy mô lớn, sử dụng nhiều đất hoặc yêu cầu đầu tư đồng bộ về xây dựng, giao thông, năng lượng. Bên cạnh đó, nhiều dự án phải thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

(Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đối với các dự án công nghệ cao, sản xuất, logistics và trung tâm dữ liệu, thời gian chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nhập khẩu máy móc, thiết bị và tuyển dụng nhân lực chuyên môn cũng có thể kéo dài tiến độ đưa dự án vào hoạt động.

Để thúc đẩy quá trình chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và ban quản lý tăng cường theo dõi tình hình triển khai dự án sau cấp phép; phân nhóm các dự án trọng điểm, dự án có quy mô vốn lớn để tập trung đôn đốc; đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý, qua đó đẩy nhanh tiến độ đưa vốn đăng ký vào thực hiện.

Song song với việc tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hoàn thiện các chính sách để thu hút dòng vốn vào công nghệ cao và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đang áp dụng các chính sách ưu đãi đối với trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ cao, công nghệ chiến lược, doanh nghiệp bán dẫn và doanh nghiệp công nghệ chiến lược; trong đó, có các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với một số nhà đầu tư chiến lược và dự án ưu tiên, Thành phố áp dụng các cơ chế miễn, giảm thuế trong thời gian dài. Máy móc, linh kiện, hàng hóa phục vụ tạo tài sản cố định cùng nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được cũng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các khoản chi thực tế của doanh nghiệp cho hoạt động R&D, mua bản quyền, thuê trung tâm dữ liệu, đầu tư hạ tầng xã hội và sản xuất sản phẩm công nghệ cao có thể được hỗ trợ thông qua Quỹ hỗ trợ đầu tư và các cơ chế tài chính theo quy định.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ USD vốn FDI. Với kết quả đạt hơn 91% kế hoạch sau 8 tháng, mục tiêu này đang ở khá gần.

Tuy nhiên, cùng với thu hút vốn mới, việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực, cũng như tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sẽ quyết định khả năng chuyển hóa dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả và chất lượng dòng vốn FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, Hưng Yên hút dòng vốn đầu tư nước ngoài Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên có 40 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới với số vốn đăng ký đạt 645,67 triệu USD; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

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