9 dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo chuyển 9 dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng và hoạt động thanh toán sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chuyển đổi được thực hiện theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 2/9/2026.

Cụ thể, danh mục 9 thủ tục gồm: Thủ tục hủy mã ngân hàng (2.000634); cấp mã ngân hàng (2.000630); điều chỉnh thông tin ngân hàng (1.001283); cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư chữ ký điện tử (1.000852); gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư chữ ký điện tử (1.000218); tạm dừng, khôi phục, thu hồi, hủy bỏ nghiệp vụ chứng thư chữ ký điện tử (1.000213); thay đổi mã kích hoạt chứng thư chữ ký điện tử (1.000156); đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (mã BIN) (1.001862); đăng ký mẫu séc trắng (1.002127).

Kể từ thời điểm chuyển đổi, Ngân hàng Nhà nước dừng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến này tại địa chỉ dttktt.sbv.gov.vn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục phải truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn

Một điểm đáng lưu ý là việc đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thực hiện bằng tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an cấp. Các tài khoản do Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây không còn được sử dụng để đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đối với tổ chức, tài khoản định danh điện tử được đăng ký bởi người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu tổ chức hoặc người được ủy quyền bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định.

Tài liệu hướng dẫn truy cập và nộp hồ sơ trực tuyến đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/vi/web/sbv_portal/w/huong-dan-nop-ho-so-sbv-cong-dich-vu-cong-v1.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc khi nộp hồ sơ trực tuyến, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước.

Việc chuyển đổi các dịch vụ công trực tuyến toàn trình sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của Ngân hàng Nhà nước nhằm triển khai đồng bộ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước./.

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