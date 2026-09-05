BIDV dành 30.000 tỷ đồng ưu đãi 2% lãi suất cho khách hàng vay mua nhà

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" của BIDV không chỉ có lãi suất ưu đãi thấp hơn 2% so với thông thường mà còn hướng dòng vốn tới đúng nhu cầu mua, xây dựng và sửa chữa nhà đáp ứng nhu cầu ở thực.

Với cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng đạt mục tiêu "Có BIDV là có nhà," Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai gói tín dụng ưu đãi "Ngôi nhà đầu tiên" dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Chương trình hướng tới giúp khách hàng từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư với một kế hoạch tài chính chủ động và bền vững.

Theo đó, BIDV triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" với quy mô 30.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi cố định theo các mốc thời gian do khách hàng linh hoạt lựa chọn là cố định 9,5%/năm trong 12 tháng hoặc 10% trong 18 tháng hoặc 10,5% trong 24 tháng. Đây là mức ưu đãi lãi suất thấp hơn 2% so với gói vay mua nhà thông thường.

Việc thiết kế nhiều thời hạn ưu đãi giúp khách hàng lựa chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính. Người có nguồn thu nhập dự kiến tăng trong ngắn hạn có thể cân nhắc thời gian ưu đãi ngắn hơn, trong khi các gia đình muốn ổn định chi phí trả nợ trong giai đoạn đầu có thể lựa chọn thời gian ưu đãi dài hơn.

Thời hạn vay tới 30 năm, qua đó góp phần giảm áp lực trả nợ định kỳ và giúp khách hàng phân bổ nguồn lực cho những mục tiêu thiết yếu khác của gia đình.

Để tham gia gói vay ưu đãi này, khách hàng phải là người trực tiếp đứng tên hoặc đồng sở hữu, đồng sử dụng căn nhà hoặc thửa đất hình thành từ vốn vay. Tại thời điểm vay vốn, khách hàng (bao gồm cả vợ hoặc chồng, nếu đã kết hôn) không có khoản vay phục vụ mục đích nhà ở đang thực hiện tại BIDV. Chương trình không áp dụng đối với các khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh, đầu tư hoặc mua đi bán lại bất động sản./.

Ngân hàng tăng ưu đãi, cuộc đua vay mua nhà bước sang giai đoạn mới Thị trường cho vay mua nhà của các ngân hàng chuyển sang cạnh tranh dựa trên chính sách dài hạn như kéo dài thời gian cố định, tăng hạn mức vay và giảm biên độ ưu đãi.