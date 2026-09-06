OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (còn gọi là OPEC+) dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ cho tháng 10/2026 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 6/9.

Các nguồn thạo tin cho biết Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác khó có khả năng thay đổi chính sách nguồn cung hiện tại. Khác với trước đây, các quyết định về nguồn cung của nhóm hiện chỉ mang lại tác động hạn chế lên thị trường.

Nguyên nhân chủ yếu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác đã nhất trí tăng sản lượng cho tháng 9/2026, qua đó hoàn tất lộ trình đảo ngược dần mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày, thỏa thuận vốn được thông qua lần đầu vào năm 2023. Tuy nhiên, bất chấp những cam kết khôi phục sản lượng này, liên minh gồm 21 quốc gia vẫn đang sản xuất ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Hiện tại, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác vẫn đang áp dụng một lớp cắt giảm sản lượng khác đối với hầu hết các thành viên, kéo dài đến cuối năm 2026. Trước khi quyết định nới lỏng đợt cắt giảm này và bơm thêm dầu ra thị trường, liên minh cần đánh giá toàn diện năng lực sản xuất của từng thành viên để thiết lập mức sản lượng cơ sở cho năm 2027, nền tảng cốt lõi để phân bổ hạn ngạch mới.

Theo các nguồn tin, cuộc thảo luận phức tạp về đánh giá hạn ngạch này có thể sẽ diễn ra vào thời điểm muộn hơn trong năm 2026. Do đó, nhiều khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác sẽ phải tạm dừng các kế hoạch tăng sản lượng trong quý 4/2026./.

Vị thế điều tiết thị trường dầu mỏ của OPEC+ đang suy giảm Thị phần sản lượng dầu toàn cầu giảm còn khoảng 40%, trong khi khả năng điều chỉnh nguồn cung bị hạn chế khiến OPEC+ dần mất vai trò chi phối thị trường và Trung Quốc nổi lên như nhân tố cân bằng mới.

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