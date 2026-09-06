Israel cảnh báo sơ tán khẩn cấp trước cuộc không kích nhằm vào Hezbollah ở Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 6/9 phát đi cảnh báo sơ tán “khẩn cấp” đối với người dân tại thị trấn Arab Salim, miền Nam Liban, trước khi tiến hành một cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah.

Theo Trung tá Ella Waweya, phát ngôn viên IDF, cảnh báo áp dụng đối với một tòa nhà và khu vực xung quanh tại thị trấn trên. Quân đội Israel cho rằng tòa nhà này thuộc về Hezbollah.

Người dân được yêu cầu lập tức rời khỏi khu vực trong phạm vi ít nhất 300 mét tính từ tòa nhà nói trên. IDF cho rằng động thái này nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường trước một cuộc tấn công được lên kế hoạch.

Trước đó, IDF thông báo quân đội Israel đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm được cho là của Hezbollah tại miền Nam Liban, để đáp trả vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng này.

Theo IDF, Hezbollah đã phóng thiết bị bay không người lái mang chất nổ nhằm vào lực lượng Israel đang hoạt động tại khu vực dãy Ali Taher, miền Nam Liban, vào sáng cùng ngày. Binh sỹ Israel đã bắn hạ một trong 2 thiết bị bay. IDF cho biết không có quân nhân nào bị thương trong vụ việc.

Quân đội Israel cáo buộc vụ phóng thiết bị bay không người lái là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn hiện hành. IDF tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Hezbollah là phản ứng trực tiếp trước vụ việc.

Cảnh báo sơ tán tại Salim được đưa ra trong bối cảnh miền Nam Liban tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích. Tuy nhiên, theo IDF, những cảnh báo sơ tán như vậy gần đây đã trở nên tương đối hiếm. Cảnh báo tương tự gần nhất được đưa ra cách đây khoảng một tháng.

Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đang phải đối mặt với những vi phạm và các hoạt động quân sự trả đũa giữa Israel và Hezbollah.

Trong khi đó, theo Times of Israel, sáng 6/9, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã phát động cuộc diễn tập đột xuất nhằm kiểm tra khả năng vận hành của các cơ quan chỉ huy cấp cao trong quân đội trước kịch bản “bất ngờ xảy ra trên nhiều mặt trận."

Theo IDF, cuộc diễn tập nhằm “kiểm tra mức độ cảnh giác và khả năng sẵn sàng” của các sở chỉ huy, mức độ sẵn sàng của các lực lượng trực chiến, cũng như “khả năng ứng phó với một sự kiện bất ngờ, phức tạp, xảy ra trên nhiều mặt trận và có quy mô lớn."

Quân đội Israel cho biết cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị và ứng phó của IDF trước giai đoạn các kỳ nghỉ lễ của người Do Thái sắp tới, thời điểm thường đòi hỏi lực lượng an ninh phải duy trì mức cảnh giác cao.

Tư lệnh tất cả các bộ tư lệnh, các cơ quan chức năng và các quân chủng của IDF đã được yêu cầu khẩn trương trở về sở chỉ huy để tham gia cuộc diễn tập.

Theo quân đội Israel, hoạt động này được giữ bí mật cho đến thời điểm bắt đầu. Toàn bộ lực lượng trực chiến của IDF cũng được kích hoạt trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Quân đội Israel cho biết một tiểu đoàn sẽ được triển khai bằng trực thăng. IDF đồng thời cảnh báo người dân về khả năng gia tăng hoạt động di chuyển của lực lượng an ninh và máy bay trên khắp đất nước trong ngày 6/9./.

Chỉ huy của Hezbollah thiệt mạng trong đợt không kích của Israel Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một tiểu đoàn trưởng thuộc lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, được xác định là Ali Samir Al-Haj Hassan, đã thiệt mạng trong một đợt không kích.