Ngân hàng trung ương châu Âu dự kiến tăng lãi suất vào tuần tới

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) gần như chắc chắn sẽ tiến hành đợt tăng lãi suất thứ hai vào tuần tới, qua đó củng cố vị thế là cơ quan quản lý tiền tệ có lập trường thắt chặt tiền tệ nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Quyết định này đang kéo theo những đồn đoán trên thị trường về việc Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất lần thứ ba vào cuối năm 2026, giữa bối cảnh lạm phát và giá năng lượng vẫn diễn biến phức tạp.

Thị trường dự báo Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/9 tới. Động thái này diễn ra sau khi lạm phát tháng 8/2026 của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vọt lên mức 3,3%, tốc độ tăng nhanh nhất trong gần 3 năm qua và vượt xa mục tiêu 2%.

Mặc dù lạm phát lõi ghi nhận sự sụt giảm ngoài dự kiến, các quan chức Ngân hàng trung ương châu Âu dường như không muốn mạo hiểm. Cơ quan này quyết tâm thắt chặt chính sách “phủ đầu” nhằm tránh lặp lại sai lầm phản ứng chậm trễ trước cú sốc chi phí sinh hoạt hồi năm 2022. Giá dầu biến động và giá khí đốt tăng vọt do xung đột tại Trung Đông đang tạo thêm áp lực lớn.

Hiện tại, các nhà phân tích từ JPMorgan, Societe Generale và BNP Paribas đều đã điều chỉnh dự báo, cho rằng Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 tới.

Tại Mỹ, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 công bố vào cuối tuần này sẽ là thước đo quyết định cho động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 15-16/9.

Các chuyên gia kinh tế dự báo Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 của Mỹ tăng 0,4%, trong khi Chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng khiêm tốn 0,2%. Điều này sẽ giúp lạm phát cơ bản hàng năm hạ nhiệt xuống 2,4%, mức tăng so với cùng kỳ năm trước thấp nhất kể từ năm 2021.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại Bắc Mỹ cũng leo thang khi các mức thuế trả đũa của Canada áp lên hàng hóa Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 8/9.

Tại châu Á, dữ liệu lạm phát của Trung Quốc mang đến tín hiệu tích cực cho nhu cầu nội địa. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lạm phát giá sản xuất (PPI) tăng 3,7%. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đang được thị trường kỳ vọng sẽ nâng lãi suất cơ bản vào ngày 18/9.

Trong tuần tới, hàng loạt ngân hàng trung ương khác cũng sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định chính sách. Tại châu Âu, Đan Mạch dự kiến tăng chi phí đi vay thêm 0,25 điểm phần trăm để bám sát chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu.

Ngân hàng trung ương Serbia có thể duy trì lãi suất ở mức 5,75%, còn Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến giữ nguyên mức 37% dù vẫn tồn tại khả năng nhỏ cơ quan này sẽ cắt giảm 100 điểm cơ bản do kinh tế giảm tốc.

Tại khu vực Mỹ Latinh, lạm phát tại Brazil có khả năng giảm từ mức 4,44% của tháng 7/2026 xuống dưới 4,3% trong tháng 8/2026, thấp hơn trần mục tiêu 4,5%, mở đường cho ngân hàng trung ương nước này tiến hành đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm lần thứ năm liên tiếp, đưa lãi suất về mức 13,75%.

Ngược lại, Peru đang đối mặt với sức ép phải tăng mức lãi suất 4,25% hiện tại do lạm phát tháng 8/2026 đã vượt ngưỡng mục tiêu, chạm mức 4,44%. Cùng xu hướng tăng, Colombia cũng chứng kiến lạm phát toàn phần và lạm phát lõi nhích nhẹ lên trên các mức tương ứng là 6,03% và 6,07%./.

ECB nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 Vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã lần đầu tiên nâng lãi suất sau gần ba năm, nhằm ngăn chặn nguy cơ giá năng lượng tăng cao do xung đột lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

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