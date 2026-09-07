Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

Ngày 7/9, Nepal tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối của thời gian để tang theo truyền thống Hindu.

Theo Bộ Nội vụ Nepal, cờ quốc gia được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài; người dân thực hiện các nghi lễ tưởng niệm và dâng lễ vật cho người đã mất.

Do hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn trong ngày quốc tang. Tổng thống Ram Chandra Paudel đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại.

Trong khi đó, các gia đình có người mất tích tiếp tục thực hiện các nghi lễ tưởng niệm, trong đó có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể người thân.

Chính phủ Nepal cho biết các thi thể chưa xác định danh tính đang được mai táng tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y và lấy mẫu ADN, nhằm tạo điều kiện nhận dạng và trao trả cho gia đình sau này. Nhiều cơ quan nhà nước treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân.

Trước đó, ngày 6/9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah bày tỏ cảm ơn các lực lượng an ninh đang tham gia tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Quân đội, Cảnh sát và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal.

Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành tại khu vực xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo ông Shah, các lực lượng này đã phối hợp đưa hơn 13.000 người ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bằng đường bộ và đường không. Thủ tướng cũng cho biết 82 nhân viên an ninh vẫn mất tích sau lũ.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm tại các dự án thủy điện tiếp tục được ưu tiên. Khoảng 900 công nhân được cho là vẫn mất tích tại các công trình thủy điện, trong đó nhiều người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Lực lượng cứu hộ Nepal đang triển khai tìm kiếm trên mặt đất, trên không và trong các đường hầm, với sự hỗ trợ của chuyên gia và thiết bị từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và một số nước khác.

Chuyên gia cứu hộ đường hầm người Australia Arnold Dix, Chủ tịch Hiệp hội Đường hầm và Không gian ngầm quốc tế, đánh giá chiến dịch cứu hộ tại Nepal là thách thức chưa từng có, do các đội cứu hộ phải tiến hành nhiều chiến dịch cùng lúc tại những địa điểm khác nhau, với điều kiện và nguy cơ riêng biệt. Ông Dix từng tham gia hỗ trợ chiến dịch giải cứu 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm Silkyara ở Ấn Độ năm 2023.

Quân đội Nepal cho biết hoạt động tìm kiếm vẫn được duy trì với cường độ cao, tập trung vào các khu vực trên mặt đất, từ trên không và bên trong hệ thống đường hầm.

Các chuyên gia đang sử dụng thiết bị dò tìm, máy móc hạng nặng, máy bay không người lái và dữ liệu kỹ thuật để xác định vị trí những người có khả năng còn sống.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết chính phủ tiếp tục đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ thiết bị bay không người lái công suất lớn, radar xuyên đất, thiết bị định vị, máy bơm, thiết bị xét nghiệm ADN và các phương tiện chuyên dụng phục vụ cứu hộ đường hầm. Cơ quan này cũng cho biết 13 dự án thủy điện, một nhà máy điện Mặt Trời và hai đường dây truyền tải điện đã bị ảnh hưởng; công suất phát điện thủy điện bị tác động ước tính khoảng 783 MW.

Trong ngày quốc tang, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục, khi lực lượng chức năng Nepal nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và xác định danh tính các nạn nhân trong thảm họa được đánh giá là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua.

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến sáng 7/9, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.385 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích./.

Lũ quét lại Nepal và Trung Quốc: Tăng cường giám sát tình trạng sạt lở Trung Quốc tăng cường giám sát tình trạng sạt lở, hồ chắn dòng, sông băng, hồ băng quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, nhằm phòng ngừa các thảm họa thứ cấp.