Chiều 6/9, tại thành phố Huế, Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026 được tổ chức với sự đồng chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh và Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa thành phố Huế với các cơ quan, tổ chức, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và nhu cầu hợp tác của thành phố; đồng thời để các bên trực tiếp trao đổi, chia sẻ thông tin và tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, Huế là một điển hình thành công trong hoạt động hợp tác và kết nối địa phương với Nhật Bản. Huế đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, mở rộng không gian và phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế: hệ thống 6 di sản văn hóa thế giới đặc sắc; vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông-Tây, trục giao thông Bắc-Nam; hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao;...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những định hướng phát triển của thành phố Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề xuất hội nghị thảo luận sâu các vấn đề về tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo các động lực phát triển mới; đưa hợp tác y tế và phát triển nguồn nhân lực y tế trở thành một lĩnh vực hợp tác quan trọng; tăng cường hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, biến di sản thành nguồn lực cho phát triển bền vững; đẩy mạnh kết nối về kinh tế, thương mại và đầu tư.

"Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành liên quan và thành phố Huế cũng như với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, các đối tác để thúc đẩy kết nối Huế - Nhật Bản"-Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đại biểu Nhật Bản phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam và là đối tác giàu tiềm năng của thành phố Huế trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác lao động.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Huế xác định việc mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản không chỉ hướng tới thu hút đầu tư, mà còn chú trọng kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực và kinh nghiệm quản trị, qua đó tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác có chiều sâu và mang lại giá trị lâu dài cho cả hai bên.

Hội nghị tập trung vào ba nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Giáo dục và đào tạo; Y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế. Đây là những lĩnh vực thành phố Huế có nhu cầu hợp tác cao, đồng thời cũng là những lĩnh vực Nhật Bản có nhiều thế mạnh, kinh nghiệm và tiềm năng để đồng hành.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là các phiên trình bày, trao đổi tập trung vào nhu cầu thực tế và khả năng hợp tác cụ thể, thay vì chỉ giới thiệu chung về tiềm năng của địa phương.

Các đại biểu được cung cấp thông tin về định hướng phát triển của thành phố Huế, nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời có cơ hội trao đổi trực tiếp về những vấn đề mà doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản quan tâm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đặc biệt, sự tham gia của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cùng các cơ quan, tổ chức, trường đại học, cơ sở y tế và doanh nghiệp hai bên góp phần mở rộng không gian kết nối, tạo điều kiện để các bên tìm hiểu nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác của nhau.

Thông qua các trao đổi tại hội nghị, thành phố Huế mong muốn tiếp tục chuyển từ kết nối, trao đổi thông tin sang hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, hợp tác giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh khẳng định, với định hướng xây dựng môi trường đầu tư, hợp tác ngày càng thuận lợi và minh bạch, thành phố Huế cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản khi nghiên cứu, triển khai hoạt động tại Huế./.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thống đốc tỉnh Nara và Cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama, Nhật Bản Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định hợp tác địa phương là kênh hợp tác hiệu quả trong việc triển khai các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, tăng cường gắn kết, giao lưu nhân dân giữa hai nước.