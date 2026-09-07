Thành phố Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với tỉnh Shiga của Nhật Bản

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại thành phố Huế, chiều 6/9, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Shiga (Nhật Bản) do bà Kishimoto Orie, Phó Thống đốc tỉnh Shiga làm Trưởng đoàn.

Hai bên cùng trao đổi về tình hình phát triển, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và định hướng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, đại diện hai địa phương đã chia sẻ những nét khái quát về kinh tế-xã hội, đồng thời cùng nhận diện các lĩnh vực có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh kết nối. Trong đó, hai bên đặc biệt quan tâm đến hợp tác về văn hóa, du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường, đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học-công nghệ.

Đánh giá cao những kết quả phát triển của Quảng Ninh, bà Kishimoto Orie, Phó Thống đốc tỉnh Shiga, gửi lời chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi và bước tiến mạnh mẽ của địa phương trong thời gian qua.

Theo bà Kishimoto Orie, việc mở rộng không gian phát triển cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có sẽ tạo thêm điều kiện để Quảng Ninh và Shiga tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đáp lại những tình cảm và sự quan tâm từ phía tỉnh Shiga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Văn Ánh trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Shiga đã dành cho Quảng Ninh sự hỗ trợ, đồng hành và thúc đẩy các hoạt động kết nối trong thời gian qua. Mối quan hệ giữa hai địa phương được duy trì thông qua nhiều hoạt động thiết thực, từ trao đổi, thăm hỏi nhân các sự kiện quan trọng đến chia sẻ, hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn.

Đáng chú ý, sau khi Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của siêu bão Yagi vào tháng 9/2024, tỉnh Shiga đã có hoạt động chia sẻ với những thiệt hại mà địa phương phải đối mặt.

Trước đó, tỉnh Shiga cũng tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản tổ chức tại Quảng Ninh năm 2025. Những hoạt động này, cùng với Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và môi trường được hai bên ký kết năm 2017, đã tạo nền tảng quan trọng để quan hệ hợp tác Quảng Ninh-Shiga tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Từ nền tảng hợp tác đã được hình thành, Quảng Ninh mong muốn tỉnh Shiga tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương theo hướng ngày càng cụ thể, thực chất và hiệu quả. Trọng tâm trước mắt là tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Shiga đến khảo sát, tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại thành phố Quảng Ninh, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao.

Đoàn đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho tỉnh Shiga (Nhật Bản). (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh)

Cùng với hợp tác đầu tư, Quảng Ninh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, chính sách thương mại và nhu cầu nhập khẩu, qua đó mở rộng cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai địa phương. Địa phương cũng mong muốn đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh tại Nhật Bản; đồng thời tăng cường kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và Hiệp hội Du lịch tàu biển Nhật Bản với các cơ quan, doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh để khảo sát thị trường, sản phẩm và hạ tầng, từng bước mở rộng dòng khách Nhật Bản đến địa phương.

Không chỉ tập trung vào kinh tế, thương mại và du lịch, Quảng Ninh cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Shiga trong giáo dục, khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu phát triển của cả hai địa phương, đồng thời có thể tạo ra những chương trình hợp tác thiết thực, mang lại giá trị bền vững.

Khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, đồng chí Lê Văn Ánh cho biết Quảng Ninh mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Shiga. Thành phố Quảng Ninh sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương ngày càng phát triển.

Trên tinh thần cởi mở, tin cậy và cùng hướng tới những kết quả cụ thể, tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, Quảng Ninh và Shiga sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa những nội dung có tiềm năng hợp tác, từng bước chuyển các ý tưởng và đề xuất thành những chương trình, hoạt động thiết thực.

Qua đó, quan hệ Quảng Ninh-Shiga được kỳ vọng sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần tăng cường giao lưu giữa hai địa phương Việt Nam-Nhật Bản và mở ra thêm những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới./.

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