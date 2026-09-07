Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng 7/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Hai nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ gồm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Đây không chỉ là việc Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, mà còn là trao gửi niềm tin và đặt sự kỳ vọng rất lớn đối với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín bản thân của các đồng chí.

Theo lãnh đạo Chính phủ, 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, có trình độ, có chuyên môn vững vàng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo ở các địa phương.

Phó Thủ tướng nêu rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng, mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, do đó 2 tân Phó Tổng Thanh tra trên cương vị mới cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và phòng, chống tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra.

Phó Thủ tướng đề nghị đổi mới tư duy mạnh mẽ và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Thanh tra tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm. Không chỉ phát hiện, xử lý sai phạm mà phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy cho sự phát triển đất nước. Đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu lực của hoạt động thanh tra gắn với hoàn thiện thể chế. Xây dựng ngành Thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phân tích, dự báo...

Phó Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sỹ luật kinh tế. Ông Phạm Thành Ngại từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Ngày 17/11/2025, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, từng giữ chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Tháng 1/2018, ông Nguyễn Thanh Tuấn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế) vào năm 2020./.

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