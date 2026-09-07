Thương hiệu Kem Tràng Tiền đã thông báo chính thức dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) sau gần 70 năm hoạt động khiến nhiều người dân và du khách tiếc nuối.

Bản tn 60s ngày 7/9/2026 gồm những nội dung sau:

Nhiều thực khách tiếc nuối khi Kem Tràng Tiền dừng bán tại số 35 Tràng Tiền.

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