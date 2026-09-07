Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công

Ngày 6/9, Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Tehran, tuyên bố thời kỳ Iran “chỉ đáp trả ở mức tương xứng đã chấm dứt.”

Ông nhấn mạnh mọi hành động gây phương hại đến lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng “nhanh, mạnh hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn.”

Căng thẳng trên biển gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/9 cho biết Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một tàu sân bay và một tàu khu trục Mỹ nhưng không thành công. Đáp lại, Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu mà Washington cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu đi qua tuyến đường “không được phép” tại eo biển Hormuz và 3 tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác.

Lực lượng này cũng cảnh báo các tàu không được sử dụng những tuyến đường qua eo biển mà Tehran chưa cho phép. Sáng 6/9, IRGC tiếp tục tuyên bố đã tấn công một tàu không người lái của Hải quân Mỹ tìm cách tiến vào eo biển. Tuy nhiên, người phát ngôn CENTCOM Tim Hawkins bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh nếu tiến hành tấn công Israel. Phát biểu tại cuộc họp nội các trước thềm Năm mới của người Do Thái, ông Netanyahu kêu gọi Tehran không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy có thể dẫn tới phản ứng mạnh từ phía Israel.

Một trạm xăng dầu ở Iran. (Nguồn: EFE-EPA)

Trong diễn biến khác, Chính phủ Iran ngày 6/9 thông báo tăng giá xăng đối với nhóm người tiêu thụ vượt hạn mức kể từ ngày 8/9. Hệ thống giá xăng theo hạn mức của Iran hiện được chia thành 3 mức: 1.500 toman/lít cho 60 lít đầu tiên mỗi tháng; 3.000 toman/lít cho 50 lít tiếp theo; và 5.000 toman/lít cho phần xăng vượt quá 110 lít. Toman là đơn vị tiền tệ được sử dụng phổ biến trong giao dịch tại Iran, với 1 toman tương đương 10 rial Iran.

Theo quyết định mới, từ ngày 8/9, giá xăng ở bậc tiêu thụ thứ ba sẽ tăng gấp đôi, lên 10.000 toman/lít, trong khi giá của hai bậc tiêu thụ đầu tiên không thay đổi.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu của Tehran.

Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran tập kích loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào Căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan.

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