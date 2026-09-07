Iran tuyên bố lập “khu vực cấm” gần Eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 6/9 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz.

Phát biểu trên Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), ông Rezaei cho biết “khu vực cấm bên ngoài eo biển Hormuz sẽ được công bố trong những ngày tới.”

Khu vực này sẽ kéo dài từ “đường ranh giới bắt đầu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tới các khu vực trong Vịnh Persian.” Mọi tàu thuyền “cố gắng đi qua eo biển Hormuz từ bên trong vùng cấm đều sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran.”

Cũng theo ông Rezaei, Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận thiết lập hành lang vận tải mới qua eo biển Hormuz, song chưa cam kết mở lại hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này nếu Mỹ không chấm dứt những cuộc tấn công và các hành động thù địch khác.

Quan chức an ninh Iran cho hay hoạt động ra vào hành lang của tàu thuyền dự kiến sẽ được đặt dưới quyền quản lý của Tehran.

Iran và Oman đang đàm phán thiết lập hành lang vận tải tạm thời qua Eo biển Hormuz, trong đó có một số đoạn qua vùng biển của hai nước.

Ông Rezaei nhấn mạnh Tehran chỉ đảm bảo eo biển Hormuz được mở lại nếu Mỹ không tiến hành những cuộc tấn công và các hành động mà Iran coi là “phá hoại.” Ông khẳng định eo biển Hormuz hiện vẫn “hoàn toàn bị phong tỏa,” với không quá 7-8 tàu đi qua mỗi ngày, chủ yếu là tàu chở hàng thiết yếu cho Iran.

Ông Rezaei cũng tiết lộ Iran lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa chống tàu khu trục do nước này tự sản xuất để tấn công một tàu chiến của Mỹ trong vòng 48 giờ qua.

Cùng ngày, 3 tàu chở dầu và tàu chở nhiên liệu di chuyển qua tuyến phía Nam của eo biển Hormuz đã phải đổi hướng và quay trở lại sau khi nhận được cảnh báo từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo hãng tin Mehr của Iran, 3 con tàu trên gồm VELOS AMBER, BRAVO và AL SHEEHANIYA.

AL SHEEHANIYA - tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar - đã quay trở lại sau khi đi vào tuyến phía Nam và nhận được cảnh báo từ Hải quân IRGC. Dữ liệu theo dõi hàng hải cũng xác nhận sự hiện diện của VELOS AMBER và AL SHEEHANIYA trong khu vực./.

Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế cho eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng Vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz.