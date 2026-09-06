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Giao tranh dữ dội ở Yemen khiến hàng trăm người thương vong

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi tại Tây Nam nước này khiến hơn 140 tay súng thiệt mạng chỉ trong khoảng 24 giờ.

Minh Hiếu
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Giao tranh dữ dội ở Yemen khiến hàng trăm người thương vong

Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine

Thế giới tiến thêm bước mới trong kiểm soát vũ khí tự động sát thương

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Giao tranh Yemen #Chiến sự Yemen #Tổng thống Nga #Vấn đề Ukraine #Kiểm soát vũ khí tự động

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