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Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch không gian khu vực hồ Gươm

Ngày 6/9, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội chính thức công bố lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận rộng gần 66ha, nhằm tái thiết không gian cảnh quan đô thị lịch sử.

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Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch không gian khu vực hồ Gươm
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Bản tin 60s ngày 7/9/2026 gồm những nội dung sau:

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch không gian khu vực hồ Gươm.

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Nhiều nước phản đối cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza./.

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