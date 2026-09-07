Thành phố Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn tại một khách sạn, 2 người tử vong

Đến 9 giờ 45 phút sáng 7/9, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, khiến 2 người tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa xác định được.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 7/9, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ bên trong khách sạn. Thời điểm này, cửa cuốn chính đang đóng kín, nhiều người mắc kẹt bên trong đập cửa kêu cứu.

Người dân nhanh chóng tìm cách phá cửa để giải cứu những người mắc kẹt; đồng thời báo lực lượng chức năng. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Một số người được đưa ra ngoài trong tình trạng ám khói đen, được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Một số trường hợp được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đến sáng cùng ngày, tuyến đường qua khu vực xảy ra cháy được phong tỏa, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông. Công an cũng mời một số cá nhân liên quan về trụ sở để làm việc.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và sẽ cung cấp thông tin chính thức sau khi có kết luận điều tra./.

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