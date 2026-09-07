Lào Cai: Mùa vàng hút khách ở vùng cao Mù Cang Chải

Từ tháng 9 đến đầu tháng 10 hẳng năm, vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai lại bước vào “mùa vàng” đẹp nao lòng với những thửa ruộng bậc thang chín rộ, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng và check in, chụp ảnh.

Thu hút du khách

Mỗi độ thu về, khi tiết trời vùng cao bắt đầu se lạnh, những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải chuyển mình từ màu xanh non sang sắc vàng óng ả. Những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang nối tiếp nhau như những dải lụa vàng trải dài trên sườn núi đã tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng rất thơ mộng.

Đến Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, du khách dễ dàng bắt gặp những cung đường uốn lượn giữa núi rừng. Hai bên đường, từng thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp, men theo sườn núi như những dải lụa vắt ngang lưng trời.

Ngoài được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang, du khách còn được trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc với nét văn hóa trong trang phục, ẩm thực và cuộc sống thường ngày của người Mông vùng cao.

Du khách Lê Nguyên Việt đến từ Hải Phòng chia sẻ, lần đầu tiên đến Mù Cang Chải anh cảm thấy khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Những thửa ruộng bậc thang bao la rộng lớn, khung cảnh thiên nhiên thanh bình và con người thân thiện, gần gũi.

Được thưởng thức những món ăn ngon của địa phương và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đã để lại nhiều ấn tượng, kỉ niệm đẹp với gia đình. Chắc chắn sau này gia đình anh sẽ quay lại để tận hưởng, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nơi đây vào mùa nước đổ.

Du khách Nguyễn Anh Thuyên (Đà Nẵng) cho biết, lần đầu tiên đặt chân đến với Mù Cang vào dịp Lễ hội Mùa Vàng anh choáng ngợp trước khung cảnh ruộng lúa bậc thang nơi đây. Được hòa vào thiên nhiên và cảm nhận núi rừng Tây Bắc, đó là những trải nghiệm thú vị của bản thân.

Thời điểm này, Mù Cang Chải trở thành điểm hẹn của những nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích khám phá. Mỗi góc nhìn, mỗi thời khắc trong ngày lại mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Vào buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên len qua màn sương, đồng lúa còn phảng phất sắc vàng nhạt.

Đến giữa trưa, dưới ánh nắng trong trẻo, cả triền núi trở nên rực rỡ. Khi chiều xuống, sắc vàng chuyển sang màu mật ong, hòa cùng những dãy núi xanh thẫm phía xa, tạo nên khung cảnh đặc biệt cuốn hút.

Ngoài ngắm những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như: leo núi, trải nghiệm trình diễn trang phục dân tộc Mông, nhà ngô, rừng trúc Mồ Dề, Mỏm đá cô đơn Kim Nọi, vẽ hoa văn sáp ong trên vải, thi giã bánh giày, thi khèn Mông… Những chương trình không chỉ thỏa mãn đam mê trải nghiệm mà còn cho thấy bản sắc văn hóa đậm đà của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Biến tiềm năng thành động lực bứt phá

Đằng sau vẻ đẹp của "mùa vàng" là công sức của đồng bào vùng cao, đặc biệt là đồng bào Mông qua nhiều thế hệ. Trên những sườn núi tưởng chừng chỉ có đá và cỏ cây, người dân đã cải tạo đất, dẫn nước và tạo nên những thửa ruộng bậc thang kỳ công.

Mỗi bậc ruộng không chỉ là phương thức canh tác phù hợp với địa hình mà còn là kết quả của sự thích nghi, sáng tạo và lao động bền bỉ. Vì thế, mùa vàng không đơn thuần là một cảnh đẹp để ngắm nhìn. Đó còn là mùa của niềm vui, của những ngày thu hoạch và thành quả sau nhiều tháng chăm sóc ruộng đồng.

Anh Vàng A Thào, xã Mù Cang Chải phấn khởi chia sẻ, mình tự hào khi các thế hệ cha ông đã tạo nên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Từ khi ngành du lịch của địa phương phát triển, bà con người Mông đã nâng cao ý thức bảo vệ các thửa ruộng bậc thang, tập trung chăm sóc lúa để tạo nên cảnh quan thu hút du khách, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải Giàng A Tạng khẳng định, cùng với thiên nhiên kỳ vĩ, Mù Cang Chải tự hào là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: tiếng khèn Mông xao xuyến gọi bạn giữa mây ngàn, nghi thức lễ mừng cơm mới tạ ơn trời đất, nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong tỉ mỉ, tinh tế trên từng thớ vải... Tất cả đã hòa quyện, tạo nên một bản sắc văn hóa Mù Cang Chải độc đáo, khác biệt.

Biến những tiềm năng, thế mạnh vô giá ấy thành động lực bứt phá, xã Mù Cang Chải đang nỗ lực không ngừng gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn bản sắc văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành điểm đến “Bản sắc-An toàn-Thân thiện,” ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch của tỉnh Lào Cai và cả nước.

Giai đoạn hiện nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đặt ra trách nhiệm cao hơn. Vì vậy, việc phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn di sản, bảo vệ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa; phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống và sinh kế của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mù Cang Chải Giàng A Câu cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mù Cang Chải xác định phát huy tiềm năng, lợi thế, trong đó du lịch là một hướng phát triển quan trọng, từng bước xây dựng nơi đây trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả.

Tám tháng của năm 2026, Mù Cang Chải đón trên 110.425 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 16.865 lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 263 tỷ đồng. Riêng đợt nghỉ lễ 2/9, địa phương đón khoảng 27.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 48,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, xã quyết tâm phát huy tinh thần đại đoàn kết, tự lực, tự cường, biến vách đá thành tiềm năng, biến bản sắc thành tài sản; nỗ lực xây dựng Mù Cang Chải đổi mới, hiện đại nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt dân tộc để mỗi du khách khi đặt chân đến đây đều cảm nhận được trọn vẹn “tình đất, tình người” ấm áp, thân thiện, góp phần xây dựng Mù Cang Chải ngày càng phát triển, giàu bản sắc và từng bước trở thành trọng điểm du lịch của Lào Cai./.

Lấp lánh ruộng bậc thang mùa nước đổ ở vùng cao Mù Cang Chải Khi cơn mưa mùa Hạ đổ xuống, những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao Mù Cang Chải, Lào Cai, trở nên lung linh trong nắng vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút du khách.