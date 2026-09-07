Mang trang sách đến những ngôi trường mới nơi biên cương Điện Biên

Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới khang trang đang mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên Điện Biên. Cùng với lớp học, khu nội trú và những trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, những tủ sách mới cũng góp thêm những “cánh cửa tri thức” để học sinh nơi địa đầu Tổ quốc có thêm cơ hội đọc, học, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ xa hơn.

Những ngày đầu tháng Chín, Điện Biên rộn ràng bước vào năm học mới. Ở các xã biên giới, niềm vui ngày khai trường năm nay càng đặc biệt khi những ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở lần đầu tiên đón học sinh trong những cơ sở mới được đầu tư khang trang, kiên cố.

Trong hành trình ấy, giáo dục không chỉ được đo bằng những công trình mới, những phòng học mới, mà còn được vun đắp từ từng cuốn sách, từng giờ đọc và những cơ hội để học sinh tiếp cận với tri thức rộng lớn hơn.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên dẫn đầu, tham gia trong đoàn có ông Phạm Hùng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính; bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông; ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên; ông Phạm Vĩnh Thái, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một số chuyên viên.

Đây đều là những ngôi trường có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh ở các xã biên giới, đồng thời cụ thể hóa chủ trương chăm lo, phát triển giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Những tủ sách cho những ngôi trường mới

Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ngày 5/9 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên, ông Phạm Vĩnh Thái, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách tham khảo cho thư viện của ba trường với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Trong số đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa được trao tặng sách tham khảo trị giá 100 triệu đồng; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, mỗi trường được trao tặng sách tham khảo trị giá 50 triệu đồng.

Những con số ấy có thể được quy đổi thành giá trị của những cuốn sách. Nhưng với một ngôi trường vừa mở cửa đón những thế hệ học sinh đầu tiên, ý nghĩa của món quà ấy lớn hơn nhiều so với con số được ghi trên mỗi cuốn sách.

Bởi lẽ một ngôi trường mới không chỉ cần những phòng học mới, bàn ghế mới hay thiết bị hiện đại. Một ngôi trường chỉ thực sự có sức sống khi ở đó có tiếng đọc bài của học sinh, những câu hỏi được đặt ra trong giờ học, những giờ tự học sau buổi lên lớp và những phút các em lặng lẽ mở một cuốn sách để tìm kiếm một điều mình chưa biết.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trao tặng quà cho học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại lễ khai giảng. (Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Một thư viện được bổ sung sách vì thế không đơn thuần là thêm những đầu sách trên giá. Đó là thêm những cơ hội để học sinh tự học, tự khám phá và mở rộng thế giới của mình.

Từ một cuốn sách tham khảo, một bài học có thể được nhìn sâu hơn. Từ một cuốn sách khoa học, sự tò mò về thế giới có thể bắt đầu. Từ một cuốn sách văn học, một đứa trẻ nơi vùng biên có thể biết thêm về những vùng đất chưa từng đặt chân tới, gặp những nhân vật chưa từng quen và hình dung về những ước mơ rộng hơn đường chân trời nơi mình đang sống.

Đó cũng là lý do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lựa chọn đồng hành với các nhà trường bằng những nguồn học liệu thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường học tập mà ở đó sách không chỉ để đọc mà còn để khơi mở câu hỏi, nuôi dưỡng sự tò mò và hình thành thói quen tự học, thói quen đọc sách.

Một ngôi trường mới, một chương mới của giáo dục vùng biên

Điểm cầu chính của lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Điện Biên được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa.

Đây là năm học đầu tiên nhà trường chính thức đi vào hoạt động trong một cơ ngơi được đầu tư khang trang, kiên cố, hiện đại. Những lớp học mới, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt tạo nên một diện mạo mới cho giáo dục vùng biên.

Lễ bấm nút khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa. (Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Đằng sau diện mạo ấy là một mục tiêu lớn hơn: tạo điều kiện để học sinh ở những địa bàn khó khăn được học tập trong môi trường tốt hơn, được chăm lo đầy đủ hơn và có thêm cơ hội phát triển toàn diện.

Với các trường nội trú liên cấp mới, việc xây dựng môi trường giáo dục vì thế không dừng lại ở hoàn thiện cơ sở vật chất. Một trường học cần có thầy cô tận tâm, chương trình giáo dục phù hợp, các điều kiện sinh hoạt bảo đảm và một hệ thống học liệu đủ phong phú để học sinh có thể học tập cả trong và ngoài giờ lên lớp.

Trong bức tranh ấy, những cuốn sách được đưa tới trường có thể là một phần nhỏ nhưng là phần không thể thiếu để làm đầy đời sống học tập của một ngôi trường.

Bởi tri thức không chỉ nằm trong bài giảng. Có những câu hỏi chỉ xuất hiện khi một đứa trẻ tự mình lật từng trang sách; có những ước mơ bắt đầu từ một câu chuyện; có những hướng đi tương lai được mở ra từ một kiến thức tưởng như rất nhỏ.

Đưa tri thức đến gần hơn với học sinh nơi biên cương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Trường học là pháo đài của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới”, đồng thời khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ở những ngôi trường mới của Điện Biên, tinh thần ấy đang từng bước được cụ thể hóa bằng những lớp học mới, khu nội trú mới, điều kiện học tập tốt hơn và những chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho học sinh.

Mỗi ngôi trường được xây dựng ở vùng biên không chỉ mang đến một địa chỉ học tập. Đó còn là nơi gieo những hạt giống tri thức, vun đắp tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đồng hành cùng những ngôi trường ấy trước hết là trách nhiệm của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản giáo dục, đồng thời cũng là mong muốn góp một phần thiết thực vào hành trình đưa tri thức đến gần hơn với học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bởi đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là đầu tư cho một thế hệ học sinh. Đó còn là đầu tư cho nguồn nhân lực tại chỗ, cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng và cho tương lai của những vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đất nước./.