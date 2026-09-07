Vietnam Airlines tăng chuyến bay đến, đi từ Jakarta do tro bụi núi lửa

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau (Indonesia). Hãng đồng thời tăng chuyến để phục vụ hành khách bị gián đoạn hành trình từ ngày 6/9.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Indonesia, Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15h ngày 7/9, tùy diễn biến thực tế.

Trong chiều 7/9, từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến. Đường bay Jakarta-Thành phố Hồ Chí Minh có VN630D khởi hành lúc 15h50 và VN630 lúc 17h50; đường bay Jakarta-Hà Nội có VN634B lúc 15h và VN634D lúc 16h50.

Ở chiều đến Jakarta, VN631D và VN631 từ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11h50 và 13h50; VN635D và VN635 từ Hà Nội lần lượt lúc 11h20 và 20h. Các mốc thời gian trên là giờ địa phương và có thể thay đổi tùy tình hình tại Sân bay Soekarno-Hatta.

Lịch khai thác ngày 7/9 được bố trí để vừa duy trì kết nối giữa Jakarta với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa phục vụ lượng khách bị ảnh hưởng từ ngày 6/9.

Trước đó, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta phải tạm thời đóng cửa ngày 6/9 do tro bụi núi lửa Krakatau. Chuyến VN634 từ Jakarta về Hà Nội vì vậy không thể khởi hành theo kế hoạch.

Vietnam Airlines luôn đặt an toàn của hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay là ưu tiên cao nhất. Hãng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại Jakarta và điều chỉnh lịch trình khi cần thiết. Khách có kế hoạch đi, đến Jakarta được khuyến nghị kiểm tra thông tin chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh chính thức của Vietnam Airlines trước khi ra sân bay./.

Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào dữ dội Vụ phun trào bắt đầu lúc 23h07 ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Từ nửa đêm đến 6h00 sáng 5/9, các đài quan sát ghi nhận những cột dung nham phun lên từ miệng núi lửa.