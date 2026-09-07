Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 58 sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Đây là động thái được đưa ra trên cơ sở thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 12.

Việc kiểm điểm trách nhiệm được đặt ra sau khi Kiểm toán Nhà nước khu vực 12 thông báo kết quả kiểm toán tại Sở Nội vụ tỉnh. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ kiến nghị kiểm toán, xác định rõ trách nhiệm đối với tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thống kê tại văn bản số 14313/UBND-KTTH của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thấy có 13 sở, ngành; 15 đơn vị cấp tỉnh cùng 30 xã, phường được liệt kê có liên quan đến tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm toán.

Đáng chú ý, kết quả kiểm toán cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị chưa ban hành tiêu chí để xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; chưa rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để xác định đúng đối tượng nghỉ việc theo chính sách. Những hạn chế này được ghi nhận tại nhiều sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và địa phương.

Trong đó, Sở Nội vụ được xác định chưa tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở xác định đối tượng nghỉ việc do sắp xếp; đồng thời chưa tham mưu tiêu chí sàng lọc, ưu tiên đối với trường hợp xin nghỉ theo nguyện vọng nhằm giữ lại những cán bộ có năng lực, thành tích và cống hiến.

Tại nhiều đơn vị khác, tình trạng phổ biến là chưa ban hành tiêu chí xác định đối tượng phải nghỉ việc và chưa hoàn thành việc rà soát tổng thể chất lượng đội ngũ. Danh sách kiểm toán đề cập hàng loạt đơn vị thuộc tỉnh, trong đó có các sở, trường cao đẳng, vườn quốc gia, ban quản lý dự án và cơ quan quản lý khu du lịch.

Tại một số địa phương, việc giải quyết cho cán bộ nghỉ việc theo chính sách còn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra là có bất cập về điều kiện, tiêu chuẩn, căn cứ xác định đối tượng nghỉ việc, chưa phù hợp với chủ trương chính sách và cần được xử lý theo quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, địa phương và đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với cá nhân liên quan, bao gồm cả lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm đúng thời hiệu, thời hạn theo quy định.

Trường hợp cá nhân liên quan đã chuyển công tác, cơ quan, đơn vị nơi người đó từng công tác vẫn phải lập hồ sơ, chuyển giao đầy đủ tài liệu cho nơi đang công tác để tổ chức kiểm điểm, xem xét và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, phân rõ kiến nghị đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa thực hiện; trường hợp đã thực hiện phải có bằng chứng, tài liệu chứng minh, những nội dung chưa hoàn thành phải giải thích rõ nguyên nhân. Sở Nội vụ được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ trước ngày 10/9/2026.

Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm đến từng cá nhân cho thấy yêu cầu khắc phục không dừng ở việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ mà hướng tới xác định rõ trách nhiệm trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục theo dõi và tổ chức thực hiện đầy đủ các kiến nghị kiểm toán đối với đơn vị trước khi giải thể, sáp nhập, hợp nhất./.

Bộ Nội vụ: Báo cáo rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 trước ngày 15/9 Bộ Nội vụ yêu cầu tổng rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo trước ngày 15/9.

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