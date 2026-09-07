Cộng đồng Việt Nam tại Nga: Vươn tầm tri thức hướng về quê hương

Doanh nhân Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn tự nhận mình là một "Chủ tịch may mắn." Bởi lẽ ông hầu như không phải vận động bà con, mọi người đều có ý thức tự giác hướng về quê hương.

Ban lãnh đạo có uy tín, lòng nhiệt tình của kiều bào đã giúp cho Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga triển khai tốt 3 nhiệm vụ: Thứ nhất, đoàn kết, vận động hội nhập tốt, giúp nhau vượt qua khó khăn cùng phát triển; Thứ hai, vận động bà con hướng về quê hương đất nước; Thứ ba, hỗ trợ ngoại giao nhân dân, củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Những bước đường trưởng thành của cộng đồng luôn nhận được sự cổ vũ và đánh giá từ phía Đại sứ quán. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhận xét, nếu như trước đây cộng đồng người Việt chỉ làm ăn buôn bán ở chợ, hay mở nhà máy, xưởng may, thì nay đã có một số tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học hoặc làm công tác nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu của Nga. Đây là bước phát triển hết sức mạnh mẽ của cộng đồng và hội nhập sâu vào sở tại.

Nguồn lực kiều bào hiện nay tại Nga cũng rất triển vọng, thế hệ thứ ba đang phát triển, nhiều em sinh ra và lớn lên ở đây và học tập được trong môi trường của Nga, hiểu rõ văn hóa và những thế mạnh của nền khoa học của Nga, đồng thời cũng nắm được những nhu cầu của Việt Nam.

Tuy nhiên, tất cả những nguồn lực này còn nằm rải rác, sự kết nối giữa đội ngũ trí thức, những nhà khoa học, những chuyên gia của hai nước còn chưa được chặt chẽ và chưa có được một nền tảng chung. Nhu cầu có một tổ chức thường trực để có thể thường xuyên kết nối, quy tụ giới trí thức trong cộng đồng người Việt, cũng như đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng trí thức của Nga và Việt Nam, nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng tầm hội nhập của cộng đồng.

Sau nhiều năm ấp ủ và chuẩn bị, tới đây, Mạng lưới tri thức Việt-Nga sẽ ra mắt. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng điều phối Mạng lưới tri thức Việt-Nga, cho biết mạng lưới sẽ kết nối với tất cả các cơ sở đào tạo đại học, các viện nghiên cứu tại các thành phố-trung tâm khoa học của Nga, đặc biệt nơi có những chuyên ngành mà Việt Nam rất quan tâm, để cùng xây dựng các dự án hợp tác, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Không chỉ làm đầu mối giữa các chuyên gia, các viện, trường, các cơ quan nghiên cứu, mà còn cả các cộng đồng doanh nghiệp về công nghệ, công nghiệp, nhằm thực hiện được nhiệm vụ chuyển giao công nghệ lõi về Việt Nam, đưa nhanh nhất kết quả nghiên cứu của nền khoa học Nga vào thực tiễn sản xuất của Việt Nam.

Quan trọng hơn, tâm huyết của những người có sáng kiến này là kích thích được các bạn trẻ Việt Nam trong nghiên cứu và sáng tạo, có mục đích cụ thể hơn trong thời gian học tập tại Nga.

Nhà máy của Công ty sản xuất thực phẩm Mareven tại Serpukhov, LB Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng và xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực chính để phát triển, nguồn lực tri thức của bà con kiều bào là tài nguyên vô cùng giá trị. Mạng lưới kết nối tri thức chuẩn bị ra mắt thể hiện sự thay đổi về chất trong sự phát triển của cộng đồng, là bước đột phá để đóng góp thiết thực hơn vào công cuộc bứt tốc của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Từ thành công của những doanh nghiệp tiên phong như Mareven Food đến mạng lưới tri thức trẻ sắp ra mắt, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đang bước vào một chương phát triển mới. Không chỉ dừng lại ở sự ổn định mưu sinh hay những thành tựu kinh tế vững chắc, cộng đồng vươn mình mạnh mẽ lên tầm cao tri thức, kết hợp hài hòa giữa truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước hướng về quê hương với năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hiện đại.

Những nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Serpukhov hay những tâm huyết từ các thế hệ trí thức kiều bào chính là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Đó cũng là nhịp cầu hữu nghị bền chặt, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.

Cộng đồng Việt Nam tại Nga: Phát triển kinh tế, đóng góp cho nước sở tại Cộng đồng người Việt hiện nay đã ngày càng nhiều người tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học hoặc làm công tác nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu của Nga.

​