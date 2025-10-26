Hội Y Dược Việt Nam tại Liên bang Nga với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngày 25/10, Hội Y Dược Việt Nam tại Liên bang (LB) Nga đã tổ chức đại hội lần thứ 5, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2025, đề ra phương hướng hành động cho nhiệm kỳ mới.

Tham dự có đông đủ các thành viên Hội là các bác sỹ Tây y, Đông y, các dược sỹ, y sỹ, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán, các Hội đoàn của người Việt tại LB Nga, các hội ngành nghề của Nga.

Báo cáo tổng kết tại Đại hội do Phó Chủ tịch, bác sỹ Phan Thị Tuyết Hằng, nêu rõ trong 27 năm kể từ ngày thành lập, Hội đã luôn đồng hành cùng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và vai trò đó có dấu ấn đậm nét nhất trong nhiệm kỳ vừa qua, khi toàn thể cộng đồng đã trải qua đại dịch COVID-19 rất nặng nề tại Nga.

Trong suốt thời gian đại dịch, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán tích cực tham gia phòng chống, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trong cộng đồng, hỗ trợ cả trong điều trị nội trú các bệnh nhân nặng, mỗi thành viên Hội đã phát huy vai trò tại khu vực mình sinh sống, tạo thành một mạng lưới các “phòng khám” cộng đồng, góp phần không nhỏ để bà con cùng vượt qua đại dịch với tổn thất nhỏ nhất.

Cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga làm nhiều ngành nghề và sống rải rác tại nhiều nơi. Hội Y Dược đã kết hợp với các hiệp hội nghề tổ chức các buổi khám bệnh “dã chiến,” tiêm phòng, phát thuốc miễn phí cho bà con tại các xưởng may, nông trại ở vùng xa, ở các tỉnh khác.

Kết hợp cả phương pháp Đông y và Tây y, các thành viên của Hội Y Dược đã cùng học hỏi, nâng cao, mở rộng kiến thức để giúp bà con có thể tiếp cận được với các phương pháp điều trị mới nhất, giảm thời gian cũng như chi phí điều trị.

Vì những đóng góp không thể phủ nhận một số thành viên Hội đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tặng giấy khen như bác sỹ Lò Văn Xanh, bác sỹ Phan Thị Tuyết Hằng.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng đã biểu dương Hội là đơn vị thành viên Liên hiệp đầu tiên tổ chức Đại hội trong quá trình kiện toàn Liên hiệp, nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhắc lại lịch sử Hội là tổ chức đầu tiên của người Việt tại LB Nga, một trong các sáng lập viên ra Hội người Việt và sau này trở thành Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch Liên hiệp Đỗ Xuân Hoàng ghi nhận những đóng góp to lớn của các y bác sỹ cho cộng đồng và khuyến nghị trong nhiệm kỳ mới Hội cần huy động tốt hơn nữa các trí thức trẻ ngành y.

Đây sẽ là định hướng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngành y gần như tập hợp tất cả các thành tựu của các ngành khoa học khác nên là môi trường tốt để trao đổi kinh nghiệm hai chiều với trong nước, nâng cao được hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Tham tán, Tùy viên quốc phòng, Đại tá Vương Đắc Thắng chúc mừng Đại hội của một tổ chức rất đặc biệt, rất quan trọng với bà con và mong rằng bước sang nhiệm kỳ mới, Hội sẽ thu hút được đông thành viên hơn, kể cả từ các học viên ngành y sang nâng cao trình độ có thời hạn, để tiếp tục phát huy vai trò người giữ gìn “sức khoẻ” cộng đồng.

Tại Đại hội, các thành viên đã nhất trí thông qua thành phần Ban chấp hành khóa mới gồm 9 ủy viên.

Bác sỹ Hoàng Xuân Mai tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội và thay mặt Ban chấp hành cam kết tăng cường tình đoàn kết, hợp tác xây dựng Hội vững mạnh, đảm nhận tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng với bệnh viện, giúp cộng đồng được hưởng các ưu việt của nền y học phát triển cao của Nga, xứng đáng là cánh tay nối dài cho Đại sứ quán và Liên hiệp để củng cố một cộng đồng kiều bào mạnh khỏe cả về tinh thần lẫn vật chất./.

Bệnh viện Hàn Quốc chăm sóc sức khỏe cho hơn 350.000 người Việt Thỏa thuận giữa Tổng Hội người Việt tại Hàn Quốc và Bệnh viện HPlus Yangji là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc.