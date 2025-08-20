Bệnh viện Hàn Quốc chăm sóc sức khỏe cho hơn 350.000 người Việt

Ngày 20/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và Bệnh viện HPlus Yangji.

Sự kiện được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, lãnh đạo Bệnh viện HPlus Yangji và đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng cho biết thỏa thuận hợp tác là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hiện cộng đồng người Việt vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế do rào cản ngôn ngữ, thiếu thông tin và tình trạng chưa có bảo hiểm y tế, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em trong gia đình đa văn hóa và người lao động quá hạn visa.

Theo ông Đào Tuấn Hùng, hợp tác với bệnh viện HPlus Yangji sẽ góp phần triển khai nhiều chương trình thiết thực như khám sức khỏe định kỳ tại các địa phương, hội thảo và tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình đa văn hóa, xây dựng gói dịch vụ y tế ưu đãi gắn với các quỹ hỗ trợ cộng đồng.

Ông khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Hội và HPlus Yangji sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho từng thành viên trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị HPlus Yangji, ông Kim Chul Soo, khẳng định bệnh viện sẽ đồng hành cùng Tổng Hội trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng và xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe đặc thù.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao sáng kiến hợp tác, cho rằng đây là biểu hiện sinh động của tinh thần gắn kết cộng đồng, đồng thời là cầu nối thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân văn giữa nhân dân hai nước.

Thỏa thuận đánh dấu bước hợp tác quan trọng giữa Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và Bệnh viện HPlus Yangji - một trong những bệnh viện đa khoa ngoài công lập hàng đầu Hàn Quốc, nhiều năm liền được tạp chí Newsweek xếp trong Danh sách 100 bệnh viện tốt nhất tại quốc gia này.

Thỏa thuận sẽ mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng người Việt tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại và an toàn ngay tại Hàn Quốc./.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tăng cường gắn kết, nâng tầm giá trị Với phương châm "Gắn kết cộng đồng - Nâng tầm giá trị," Chi hội người Việt Nam tại Gyeongnam cam kết xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng tại Hàn Quốc.