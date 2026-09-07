Chuyên gia Nga: Việt Nam là đối tác quan trọng trong định hình cấu trúc an ninh khu vực

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Moskva, Phó Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông Evgheny Vlasov nhận định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh những biến chuyển của tình hình quốc tế và Việt Nam đang đóng vai trò là đối tác quan trọng trong quá trình định hình cấu trúc an ninh ổn định và rõ ràng ở khu vực.

Theo ông Vlasov, hiện nay, các quan chức và người dân Nga đều nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể trong các năm gần đây. Đặc biệt là việc củng cố vị thế của đất nước trên các diễn đàn khu vực Á-Âu và châu Á-Thái Bình Dương.

Nhấn mạnh những thành công nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây, ông Vlasov khẳng định Nga từ lâu đã coi Việt Nam là một đối tác và thành viên bình đẳng trong các tổ chức quốc tế.

Kể từ sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam từng bước vươn lên từ một đối tác thiếu nguồn lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, nhân lực, kiến thức và công nghệ, trở thành một quốc gia có công nghệ riêng, nguồn lực tài nguyên đáng kể và nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông nhấn mạnh: “Giờ đây, tôi có thể khẳng định rằng Việt Nam là một đối tác rất mạnh, thể hiện những phẩm chất này không chỉ trong quan hệ với Nga mà còn với các quốc gia khác.”

Đề cập đến công cuộc cải cách hành chính đang diễn ra ở Việt Nam, chuyên gia Nga cho rằng đây là công việc phức tạp nhưng có ý nghĩa to lớn. Ông nêu rõ: “Ở cấp độ vĩ mô, chúng ta hiểu rằng đây là chiến lược có hệ thống mà Việt Nam đang xây dựng, với các mục tiêu và nhiệm vụ mà Việt Nam đã đặt ra, đây không chỉ là chiến lược dành riêng cho Việt Nam, mà nó có phạm vi rộng lớn hơn nhiều.”

Là chuyên gia nghiên cứu lâu năm về Việt Nam và chứng kiến Việt Nam làm nên điều kỳ diệu trong phát triển kinh tế, ông Vlasov bày tỏ tin tưởng người dân và cộng đồng quốc tế chắc chắn sẽ được chứng kiến sự tiến bộ của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam trong thời gian tới. Theo ông, thành công của các chương trình cải cách hành chính sẽ góp phần làm gia tăng chỉ số hài lòng và hạnh phúc của người dân, củng cố sự ổn định trong nước, bởi tất cả các khoản đầu tư và dự án kinh tế đều phụ thuộc vào tiến trình này.

Chuyên gia Vlasov phân tích: “Xét trên nhiều phương diện, Việt Nam là một đối tác quan trọng trong quá trình định hình cấu trúc an ninh khu vực mang tính ổn định, rõ ràng. An ninh kinh tế là một trong những thành phần chính góp phần ngăn ngừa mọi cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực. Đặc biệt, trong bối cảnh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi chúng ta đang sinh sống, tồn tại rất nhiều mâu thuẫn giữa các quốc gia, mâu thuẫn chính trị, mâu thuẫn lãnh thổ và mâu thuẫn văn hóa. Duy trì sự cân bằng này là một nhiệm vụ rất quan trọng và phức tạp.”

Trong bối cảnh nước Nga đang thúc đẩy tầm nhìn về an ninh và hợp tác ở khu vực Á-Âu trong giai đoạn mới, chuyên gia Vlasov tin tưởng Việt Nam và Nga đang nỗ lực xây dựng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bổ sung cho nhau trong những lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ chung và các dự án văn hóa quy mô lớn. Theo ông, sự tương tác trong những lĩnh vực này sẽ luôn tạo dựng nền tảng và sự ổn định cho khu vực trong nhiều năm tới.

Bày tỏ kỳ vọng về những kết quả sẽ đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyên gia Vlasov đánh giá mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga được xây dựng trên cơ sở nền tảng lịch sử vững chắc và mối quan hệ cá nhân rất chân thành, hợp tác, tin cậy giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trên sở đó, vị chuyên gia Nga bày tỏ hy vọng kết quả của chuyến thăm lần này sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, cũng như góp phần phát triển hơn nữa tiềm năng nghiên cứu khoa học và công nghệ./.

Việt Nam-Liên bang Nga hướng tới giai đoạn hợp tác mới về công nghệ chiến lược Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trả lời phỏng vấn về kết quả hợp tác nổi bật, tiềm năng mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam-Nga.