Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga./.

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