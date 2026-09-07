Đối thoại Mỹ-Ukraine về chấm dứt xung đột có kết quả khả quan

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm “quan trọng” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về chủ đề chấm dứt cuộc chiến với Nga, dù chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy bước đột phá.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Đông Âu, phát biểu sau cuộc hội đàm, Đặc phái viên Kushner đã chia sẻ về kế hoạch hòa bình mà ông mang đến Kiev. Theo đó, phía Mỹ không chỉ tìm cách chấm dứt chiến tranh, mà còn tạo điều kiện cho nền hòa bình lâu dài và bền vững. Ông Kushner cũng lưu ý Tổng thống Trump có cam kết cá nhân đối với việc giải quyết xung đột.

Ông Kushner bày tỏ “hy vọng chuyến đi này (tới Ukraine) đã mở ra một số con đường mới để tiến về phía trước.”

Trong khi đó, Đặc phái viên Witkoff cho biết hai bên “đã có cuộc thảo luận đầy ý nghĩa, thực chất, quan trọng.” Nhà đàm phán Mỹ thể hiện sự hài lòng về kết quả của cuộc hội đàm với ông Zelensky và “mong muốn tiếp tục tiến trình này cho đến khi nào còn cần thiết.”

Cũng theo ông Witkoff, nhiệm vụ chính của phía Mỹ hiện nay là đưa Ukraine và Nga xích lại gần nhau hơn, thu hẹp những khác biệt và thiết lập các kênh liên lạc. Ông nhấn mạnh nếu không có sự liên lạc thường xuyên với cả hai phía, mục tiêu đạt được giải pháp hòa bình sẽ hết sức khó khăn.

Trước đó, các đại diện Mỹ đã đến Moskva và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 5/9./.

Đặc phái viên Mỹ hội đàm với Tổng thống Ukraine, xung đột với Nga sắp chấm dứt? Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky về việc chấm dứt cuộc chiến với Nga.