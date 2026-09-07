Đề xuất đầu tư mở rộng hơn 350km cao tốc Bắc-Nam phía Đông lên 6 làn xe

Tập đoàn Đèo Cả vừa gửi Bộ Xây dựng văn bản đề xuất đầu tư mở rộng hơn 350km đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Theo đó, đơn vị này đề xuất mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu và Vĩnh Hảo-Phan Thiết hiện đang được khai thác quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m. Đoạn Phan Thiết-Dầu Giây đang được khai thác với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các đoạn tuyến này được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2023.

Kết quả nghiên cứu ban đầu của đơn vị này cho thấy, việc mở rộng lên quy mô 6 làn xe đối với các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn-Diễn Châu (dài 156km) và Vĩnh Hảo-Phan Thiết-Dầu Giây đề xuất theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là khả thi.

Hiện, Tập đoàn Đèo Cả đang đứng đầu liên danh triển khai dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận (dài 96km) bằng 100% vốn do nhà đầu tư huy động. Ngoài ra, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, doanh nghiệp này cũng là nhà đầu tư dự án đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo giai đoạn 1 theo phương thức PPP, hiện đã hoàn thành, đưa vào vận hành.

Trường hợp được Bộ Xây dựng chấp thuận giao lập hồ sơ đề xuất dự án, Tập đoàn Đèo Cả cam kết chủ động bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn lực cần thiết để tổ chức lập hồ sơ, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh trong quá trình lập hồ sơ nếu đề xuất dự án không được chấp thuận.

Khi dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Tập đoàn Đèo Cả cam kết phối hợp với một số nhà đầu tư khác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo yêu cầu.

Trước đó, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hồng Minh, tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông là trục giao thông huyết mạch, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quốc gia.

Nhấn mạnh thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã từng bước được đầu tư, hoàn thành nối thông toàn tuyến, tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thừa nhận, nhiều đoạn tuyến hiện mới được đầu tư theo quy mô phân kỳ, đầu tư 4 làn xe hạn chế.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư mở rộng, hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông là rất cần thiết góp phần hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng đa phương thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, nhằm bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại ngày càng tăng của nhân dân.

Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông được đề xuất ưu tiên mở rộng với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.000 tỷ đồng, nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 103.000 tỷ đồng. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư mở rộng các đoạn tuyến thuộc giai đoạn 2017-2020 (Mai Sơn-Bãi Vọt, Nha Trang-Dầu Giây, dài 534km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Cao Bằng đến Cà Mau; đánh giá phân chia theo 3 phân đoạn (Cao Bằng-Hà Nội, Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh-Đất Mũi).

Bộ Xây dựng thống nhất sắp xếp thứ tự ưu tiên mở rộng các đoạn tuyến theo nguyên tắc nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực, trong đó ưu tiên nguồn lực mở rộng trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (để phấn đấu khởi công trong năm 2027), đến mở rộng các đoạn còn lại (phấn đấu khởi công trong năm 2028), từ đó phấn đấu hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030.

Với 3 dự án thành phần hiện hữu được đầu tư theo phương thức PPP (gồm đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo), Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư dự án BOT hiện hữu để thống nhất phương án đầu tư mở rộng, cập nhật kết quả làm việc vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Đối với các dự án thành phần đã được đầu tư công trước đây, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục đánh giá tính khả thi việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, so sánh với phương thức PPP để báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi đề xuất mở rộng bằng hình thức đầu tư công, có thu phí sau khi hoàn thành và tính toán phương án thu hồi vốn Nhà nước./.

Hàng loạt các tuyến cao tốc sẽ được mở rộng và đầu tư mới trong năm 2026 Các tuyến đường bộ cao tốc được mở rộng và đầu tư mới trong năm 2026 sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, liên vùng.