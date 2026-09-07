Gìn giữ tiếng Việt trong thế hệ trẻ tại Canada

Với các bạn trẻ gốc Việt sinh ra, lớn lên tại Canada và những học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập xa nhà, tiếng Việt mang đến những ý nghĩa khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: đó là sợi dây kết nối với gia đình, quê hương và cội nguồn.

Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, Nhóm Tuổi trẻ Việt (Viet Youth) đã lồng ghép việc đưa tiếng mẹ đẻ vào chính các hoạt động của mình để nhiệm vụ gìn giữ tiếng Việt không dừng lại ở các lớp học hay những dịp lễ.

Với mong muốn nâng cao nhận thức về gìn giữ tiếng mẹ đẻ và khuyến khích tiếng Việt tiếp tục hiện diện trong đời sống của các thế hệ người Việt ở nước ngoài, Nhóm Tuổi trẻ Việt thuộc Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam đã gắn hoạt động giao lưu và định hướng cho học sinh, sinh viên trước năm học mới với việc hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt.

Thay vì chỉ nói theo khẩu hiệu “phải gìn giữ tiếng Việt,” các bạn trẻ đã tự tạo ra không gian để có thể trao đổi bằng tiếng Việt thông qua buổi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống, qua đó giúp những người sinh ra và lớn lên tại Canada có thể học nói tiếng Việt và các bạn học sinh, sinh viên mới đến Canada có thể làm quen với cuộc sống tại đất nước này.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, bạn Tommy Trần - một người trẻ lớn lên trên Xứ sở Lá phong - cho rằng việc gìn giữ tiếng Việt bắt đầu ngay từ những cuộc trò chuyện trong gia đình.

Sống trong môi trường mà tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chính, Tommy nhìn nhận tiếng Việt từ góc độ rất thực tế. Theo em, khả năng sử dụng hai hay nhiều ngôn ngữ ngày càng được đánh giá cao trong môi trường học tập và làm việc. Vì vậy, giữ được tiếng Việt không chỉ giúp một người trẻ biết mình đến từ đâu, mà còn có thể trở thành một kỹ năng hữu ích cho tương lai.

Câu chuyện của Tommy cũng phản ánh một vấn đề mà nhiều gia đình người Việt ở Canada quan tâm, đó là làm thế nào để con em sinh ra hoặc lớn lên tại đây tiếp tục nói tiếng Việt khi phần lớn thời gian trong ngày các em học tập, làm việc và giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Với Ngô Thái Nhật An, câu trả lời nằm ở chính nhu cầu kết nối với những người thân yêu. Nhật An cho rằng việc giữ gìn tiếng Việt là điều hết sức quan trọng với những bạn trẻ sống xa Việt Nam.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Ngọc Hà lại nhấn mạnh một khía cạnh khác, đó là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Theo Ngọc Hà, dù một người đã sống ở Canada bao lâu thì việc giữ được tiếng mẹ đẻ và truyền lại cho thế hệ tiếp theo sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Nếu những người trẻ lớn lên ở Canada phải tìm cách gìn giữ tiếng Việt ở một môi trường ngôn ngữ khác, thì với các du học sinh Việt Nam, tiếng mẹ đẻ lại là một phần của cảm giác thân thuộc trong những năm tháng học tập xa nhà.

Bạn Hoàng Trần Đan Vy khẳng định hoạt động của Nhóm Tuổi trẻ Việt đang tạo ra cho các du học sinh một không gian vừa gần gũi vừa phù hợp với nhu cầu của thế hệ trẻ.

Theo Đan Vy, qua sự kiện này, các em đã được nói tiếng Việt, được phát triển và gìn giữ văn hóa theo một cách rất riêng của giới trẻ.

Đáng chú ý là các bạn trẻ tại đây không chỉ nhìn tiếng Việt như một di sản cần được bảo tồn, mà còn muốn sử dụng ngôn ngữ này theo cách phù hợp với chính đời sống của mình.

Theo Lê Phan Khánh An - Trưởng nhóm Tuổi trẻ Việt, tiếng Việt không chỉ hướng vào bên trong cộng đồng người Việt, mà còn có thể trở thành một phương tiện giao lưu với bạn bè quốc tế. Khánh An cho biết trong môi trường học tập đa văn hóa, sinh viên từ nhiều quốc gia thường dạy nhau một vài câu trong ngôn ngữ của mình.

Những cuộc trao đổi của Nhóm Tuổi trẻ Việt tưởng như rất nhỏ, nhưng lại tạo ra cơ hội để người trẻ giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mình. Vì vậy, khả năng sử dụng tốt tiếng Việt sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin hơn khi tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa như vậy.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang (phải), Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC), tại buổi làm việc về dự án hợp tác văn hóa giáo dục giữa CVCEC và Hội đồng giáo dục Toronto (TDSB). (Ảnh: TTXVN phát)

Theo bà Phan Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam, điều đặc biệt là sự chủ động của chính các bạn trẻ trong công tác tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt.

Bà cho rằng cách tiếp cận này cho thấy việc duy trì tiếng Việt ở nước ngoài không nhất thiết chỉ diễn ra qua các lớp học. Với giới trẻ, một buổi gặp mặt, một hoạt động hướng nghiệp, một cuộc trò chuyện giữa những người bạn hay đơn giản là thói quen sử dụng tiếng Việt trong gia đình cũng sẽ là một phần của quá trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ.

Đối với những người trẻ gốc Việt lớn lên tại Canada, tiếng Việt giúp họ duy trì mối liên hệ với gia đình và hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình. Với những học sinh, sinh viên đang học tập xa nhà, tiếng Việt giúp khoảng cách địa lý với quê hương trở nên gần hơn.

Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, câu chuyện của Nhóm Tuổi trẻ Việt tại Toronto cho thấy sức sống của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trước hết sẽ phụ thuộc vào việc ngôn ngữ ấy có tiếp tục được các thế hệ trẻ sử dụng hay không.

Khi tiếng Việt vẫn được nói trong gia đình, trong những cuộc gặp gỡ của bạn bè và trong chính các hoạt động do thanh niên tổ chức, việc tôn vinh tiếng Việt không chỉ diễn ra trong một ngày mỗi năm.

Tiếng mẹ đẻ khi đó sẽ tiếp tục sống trong đời sống của những người trẻ và trở thành sợi dây kết nối họ với gia đình, văn hóa và quê hương qua các thế hệ./.

Lan tỏa tiếng Việt, bản sắc Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài Kết thúc hơn 2 tuần tập huấn tại Việt Nam, 50 giáo viên từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ mang theo phương pháp giảng dạy và trải nghiệm văn hóa, tiếp tục gieo tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.