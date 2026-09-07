An Giang: Tái cấu trúc bộ máy, lấy cấp xã làm trung tâm vận hành

Tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ, toàn diện Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành 51 nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; khẩn trương tái cấu trúc bộ máy hành chính, chuyển năng lực điều hành về cơ sở, lấy cấp xã làm trung tâm vận hành mới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy yêu cầu tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Mọi nhiệm vụ phải được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trạng thái xử lý.”

Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không thụ động chờ hướng dẫn làm ảnh hưởng tiến độ công việc.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh khẩn trương hoàn thành việc quán triệt và ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Kế hoạch số 06-KH/TW trong tháng 9/2026.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì xây dựng, quản lý và duy trì “Bảng phân công, theo dõi nhiệm vụ”, bảo đảm các nhiệm vụ trọng tâm đều xác định rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và trạng thái xử lý. Tỉnh tập trung sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy; kiện toàn mô hình đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của các chi bộ khóm, ấp, khu phố.

Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy được tinh gọn theo đề án của Trung ương. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức được chuyển giao tập trung về Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam cho biết, Ban chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong hệ thống chính trị địa phương, nhất là tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương; bảo đảm không có khâu trung gian, không chồng chéo nhiệm vụ, xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, lấy cấp xã làm trung tâm vận hành mới ở cơ sở.

Tỉnh chuyển chức năng, nhiệm vụ của các sở đặc thù sang các sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; kết thúc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã khi 100% dịch vụ công được thực hiện toàn trình.

Xác định cán bộ là then chốt trong quá trình tinh gọn bộ máy, An Giang đổi mới công tác đánh giá và sử dụng nhân sự. Tỉnh kiên quyết xóa bỏ tư duy “cào bằng”, lấy sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực thi công vụ thực tế làm thước đo cốt lõi; trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu được gắn với kết quả thực hiện của tập thể.

Tỉnh kiên quyết thay thế kịp thời những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; đồng thời bảo vệ, khuyến khích và trọng dụng cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành để xây dựng phương án điều chỉnh.

Tỉnh ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn sâu tại các vị trí trọng yếu, trực tiếp phục vụ người dân như đất đai, tài chính, tư pháp, công nghệ thông tin, tiếp công dân...

Cùng với đó, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh thống kê đầy đủ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp; phân loại tài sản tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo các hình thức phù hợp; khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc chưa có phương án xử lý.

Tỉnh cũng sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông tại các xã, phường, đặc khu; đồng thời hoàn thiện mô hình trạm y tế cấp xã, bảo đảm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản, thiết yếu ngay tại cơ sở.

An Giang sẽ rà soát, bổ sung nhân lực y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất và thuốc thiết yếu cho các trạm y tế cấp xã; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, đãi ngộ bác sĩ về công tác lâu dài tại các trạm y tế xã biên giới, hải đảo.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Với diện tích tự nhiên hơn 9.888 km², dân số trên 4,95 triệu người, 102 đơn vị hành chính cấp xã gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu, An Giang có không gian phát triển rộng lớn.

Tỉnh có địa bàn đa dạng, từ biển, đảo, núi, rừng đến đồng bằng, biên giới, tạo nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được kỳ vọng tạo điều kiện, động lực và cơ chế mới để An Giang phát triển nhanh, bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Việc triển khai đồng bộ, toàn diện Kết luận số 76-KL/TW và Kế hoạch số 06-KH/TW có ý nghĩa quan trọng đối với An Giang, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tinh gọn bộ máy - Bước chuyển thực chất trong vận hành chính quyền 2 cấp Việc lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo là nền tảng vững chắc để các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

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